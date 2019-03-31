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Магазины края снижают цены на "Приморскую рыбу"
Так, килограмм камбалы сейчас можно купить за 49 рублей
Жители края по программе «Приморская рыба» могут приобрести камбалу за 49 рублей. Всего с начала действия программы реализовано уже более 1,5 тысяч тонн рыбной продукции по доступным ценам.
Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, торговые сети по возможности реализуют «Приморскую рыбу» по ценам ниже установленных в соглашениях.
«В одном из крупных супермаркетов города килограмм камбалы сейчас можно купить за 49 рублей, что почти в два раза дешевле установленной соглашением цены. Таким образом магазины увеличивают свой товарооборот, а жители края получают больше рыбы по доступным ценам», – отметили в ведомстве.
Сейчас в программе участвует почти 300 предприятий торговли. Ассортимент расширен до семи видов продукции, которая выделена специальными ценниками.
Отметим, социальная программа «Приморская рыба» инициирована главой края Олегом Кожемяко в ноябре 2018 года. С начала ее действия реализовано более 1,5 тысяч тонн рыбной продукции по доступным ценам. Низкая стоимость установлена в специальных соглашениях, заключенных между рыбаками и торговыми сетями региона.
Добавим, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина.
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