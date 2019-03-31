www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 58.9 р.
EUR: 73.5 р. 10 CNY: 97.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Экономика
Распечатать

Магазины края снижают цены на "Приморскую рыбу"

31 Марта 2019, 18:07 | Владивосток

Так, килограмм камбалы сейчас можно купить за 49 рублей

Жители края по программе «Приморская рыба» могут приобрести камбалу за 49 рублей. Всего с начала действия программы реализовано уже более 1,5 тысяч тонн рыбной продукции по доступным ценам.

Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, торговые сети по возможности реализуют «Приморскую рыбу» по ценам ниже установленных в соглашениях.

«В одном из крупных супермаркетов города килограмм камбалы сейчас можно купить за 49 рублей, что почти в два раза дешевле установленной соглашением цены. Таким образом магазины увеличивают свой товарооборот, а жители края получают больше рыбы по доступным ценам», – отметили в ведомстве.

Сейчас в программе участвует почти 300 предприятий торговли. Ассортимент расширен до семи видов продукции, которая выделена специальными ценниками.

Отметим, социальная программа «Приморская рыба» инициирована главой края Олегом Кожемяко в ноябре 2018 года. С начала ее действия реализовано более 1,5 тысяч тонн рыбной продукции по доступным ценам. Низкая стоимость установлена в специальных соглашениях, заключенных между рыбаками и торговыми сетями региона.

Добавим, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: рыба  навага  супермаркет  кожемяко  камбала  сельдь  программа 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru