Ханкайской рыбе тесно на приморском рынке

Уже почти два года на Ханкайском рыбзаводе идет строительство новых перерабатывающих цехов. Это строительство началось, по словам генерального директора предприятия Сергея ВОРВУЛЕВА, с того самого момента, когда рыбзавод приобрело ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», приступившее к модернизации его мощностей. Кроме того, новый собственник построил на территории этого предприятия новый рыбный магазин, предлагающий сегодня местному населению парную ханкайскую рыбу.

Но, пока не завершено строительство двух цехов по переработке, основным потребителем добываемой на Ханке рыбы является Владивосток. По словам Сергея Ворвулева, на озере уже несколько лет разрешен исключительно ограниченный промысел. Сам завод имеет квоту только на 62 тонны, а вместе с еще тремя мелкими добытчиками в общей сложности по квоте вылавливается около 80 тонн.

«До 90% ханкайской рыбы, реализуемой на рынках Владивостока, являются браконьерскими, - считает Сергей Ворвулев. – Из-за того, что рынок буквально завален нелегальной рыбой, нам сложно найти сбыт во Владивостоке. Пока единственным местом, где нашему предприятию удается продать добытую рыбу, является рынок «Березка».

Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».