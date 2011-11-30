Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Предложение новостроя во Владивостоке становится интересным
Преддверие нового 2012 года для тех, кто в своих потребностях в жилье сегодня ориентируется на рынок новостроя Владивостока, интересно тем, что предложение начинает серьезно увеличиваться и расширяться «по ассортименту». И это может уже в ближайшие месяцы оказать серьезное влияние на весь рынок жилья во Владивостоке.
Незаметное для большинства горожан строительство жилья в районе б. Патрокл, которое ведет дальневосточный строительный монстр из Хабаровска ФГУП «Дальспецстрой», может выйти на продажу уже в самое ближайшее время. Достаточно сказать, что уже сразу после нового года здесь предполагается сдать в эксплуатацию 23 малоэтажных дома общей площадью около 50 тыс. кв. метров. Притом что ранее говорилось, что сдачи ранее лета 2012 года здесь не намечалось. Однако степень готовности этих объектов первой очереди застройки района б. Патрокл, о которой можно судить по видеокамерам через Интернет, говорит о том, что в эти дома действительно уже совсем скоро можно будет переезжать и жить.
Тем не менее есть в этом какая-то загадка. До сих пор нет ясности: по каким же ценам застройщик предложит это жилье покупателям и на какого покупателя он рассчитывает? К сожалению, звонок в отдел продаж «Дальспецстроя» в головной офис в Хабаровске не прояснил ситуацию. Продажники ответили, что цена еще не определена и посоветовали следить за сайтом компании, где эта информация вот-вот может появиться.
Наверное, вброс на рынок нового жилья - нескольких домов из Снеговой Пади, где «Дальспецстрой» ведет строительство жилья по целевым программам для военных, - был бы для демпинга более эффективен. Однако отдел продаж компании ответил, что прямые продажи квартир в Снеговой Пади «гражданским лицам» полностью исключены. Надо полагать, до той поры пока конкретные военные новоселы сами не выставят их уже приватизированными на продажу. То есть надежда компании пока – на малоэтажку в районе Патрокла и здесь же – на три панельных 10-этажки, которые могут быть сданы «под ключ» где-то к саммиту АТЭС осенью следующего года.
Не исключено, что все это строящееся жилье на самом деле уже оптом продано, а потому застройщик и не называет цен – они уже не его епархия.
Не менее загадочно влияние, которое в ближайшее время окажет на рынок жилья города, и строительство большого малоэтажного района вблизи поселка Трудовой. Его на площади в 400 га начала компания ООО «Далта-Восток-1». Причем «первый колышек» и «первый копок лопатой» здесь были сделаны в тайне от журналистов и городской общественности. Неизвестна и будущая цена «квадрата», притом что этот проект на ранних стадиях также анонсировался как «доступное и комфортное жилье».
Можно предположить, что цена по этому району может быть озвучена накануне президентских выборов, а продажи первых домов и коттеджей может начаться где-то накануне саммита АТЭС. Принципиально такого жилья может быть построено довольно много.
Наиболее активно из коммерческого новостроя на сегодня ведется строительство жилых зданий ООО «Далта-Восток-1» на ул. Леонова и проспекте Острякова, здания компании «Армада» на проспекте «Красного Знамени», двух домов мк. «Южный» компании ЗАО «Востокинвестстрой», ЖК «Каскад» на сопке Орлиное гнездо группы компаний «Эскадра», ЖК «Мыс Купера» «Промакфеса» в районе бухты Федорова и др.
Есть предположение, что к Новому году будут подписаны к сдаче сильно задержавшиеся на строительном рынке ЖК «Адмирал» в районе Спортивной гавани и кирпичный дом на ул. Комарова, 45. Но ввод коммерческого жилья этого года можно будет признать скромным по сравнению со сдачей в эксплуатацию бюджетного новостроя.
Несколько застройщиков сейчас предпринимают очередные попытки оживить свои замороженные кризисом объекты. Вероятно, уже в самое ближайшее время может быть возобновлено строительство Группой компаний «Динас» ЖК «Атлантис-2». По крайней мере, об этом говорится. Есть, наверное, и возможности, поскольку застройщику, чтобы выручить деньги для продолжения этого строительства, недавно удалось продать один из своих интересных активов – строительную площадку ЖК «Тополиная аллея». Предполагается, что уже иной застройщик начнет там работать в начале нового строительного сезона. При этом «Динас» воздержался от продажи другого своего «начинания» - ЖК «Магнум» на ул. Володарского. Наверное, «такая корова нужна самому».
Если же говорить о ценах на жилье во владивостокском новострое, то с конца августа в целом их рост можно оценивать как незначительный или «нулевой». По нескольким зданиям высокой степени готовности и в хорошем месте действительно есть серьезный рост цен, но он нивелируется снижением цен в других и уже недавно сданных.
Как бы то ни было, но нового жилья становится больше, и выбор становится более разнообразным.
Новости тематики
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Без пыления и смерзания
- Магазин "Армия России" разочаровал приморцев
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- "Самбери" заявила о проблемах с электроснабжением гипермаркета на Эгершельде
- "Самбери" сделал подарок Владивостоку
- Во Владивостоке открылся крупнейший в Приморье гипермаркет
- "М.Видео" обещает обрушить рынок электроники и бытовой техники в Приморье
- Свалку отходов в приаэродромной территории аэропорта Владивосток прикрыла прокуратура
- Во Владивостоке презентовали виртуальную реальность
Новости раздела
- "Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба