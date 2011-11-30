Предложение новостроя во Владивостоке становится интересным

Преддверие нового 2012 года для тех, кто в своих потребностях в жилье сегодня ориентируется на рынок новостроя Владивостока, интересно тем, что предложение начинает серьезно увеличиваться и расширяться «по ассортименту». И это может уже в ближайшие месяцы оказать серьезное влияние на весь рынок жилья во Владивостоке.

Незаметное для большинства горожан строительство жилья в районе б. Патрокл, которое ведет дальневосточный строительный монстр из Хабаровска ФГУП «Дальспецстрой», может выйти на продажу уже в самое ближайшее время. Достаточно сказать, что уже сразу после нового года здесь предполагается сдать в эксплуатацию 23 малоэтажных дома общей площадью около 50 тыс. кв. метров. Притом что ранее говорилось, что сдачи ранее лета 2012 года здесь не намечалось. Однако степень готовности этих объектов первой очереди застройки района б. Патрокл, о которой можно судить по видеокамерам через Интернет, говорит о том, что в эти дома действительно уже совсем скоро можно будет переезжать и жить.

Тем не менее есть в этом какая-то загадка. До сих пор нет ясности: по каким же ценам застройщик предложит это жилье покупателям и на какого покупателя он рассчитывает? К сожалению, звонок в отдел продаж «Дальспецстроя» в головной офис в Хабаровске не прояснил ситуацию. Продажники ответили, что цена еще не определена и посоветовали следить за сайтом компании, где эта информация вот-вот может появиться.

Наверное, вброс на рынок нового жилья - нескольких домов из Снеговой Пади, где «Дальспецстрой» ведет строительство жилья по целевым программам для военных, - был бы для демпинга более эффективен. Однако отдел продаж компании ответил, что прямые продажи квартир в Снеговой Пади «гражданским лицам» полностью исключены. Надо полагать, до той поры пока конкретные военные новоселы сами не выставят их уже приватизированными на продажу. То есть надежда компании пока – на малоэтажку в районе Патрокла и здесь же – на три панельных 10-этажки, которые могут быть сданы «под ключ» где-то к саммиту АТЭС осенью следующего года.

Не исключено, что все это строящееся жилье на самом деле уже оптом продано, а потому застройщик и не называет цен – они уже не его епархия.

Не менее загадочно влияние, которое в ближайшее время окажет на рынок жилья города, и строительство большого малоэтажного района вблизи поселка Трудовой. Его на площади в 400 га начала компания ООО «Далта-Восток-1». Причем «первый колышек» и «первый копок лопатой» здесь были сделаны в тайне от журналистов и городской общественности. Неизвестна и будущая цена «квадрата», притом что этот проект на ранних стадиях также анонсировался как «доступное и комфортное жилье».

Можно предположить, что цена по этому району может быть озвучена накануне президентских выборов, а продажи первых домов и коттеджей может начаться где-то накануне саммита АТЭС. Принципиально такого жилья может быть построено довольно много.

Наиболее активно из коммерческого новостроя на сегодня ведется строительство жилых зданий ООО «Далта-Восток-1» на ул. Леонова и проспекте Острякова, здания компании «Армада» на проспекте «Красного Знамени», двух домов мк. «Южный» компании ЗАО «Востокинвестстрой», ЖК «Каскад» на сопке Орлиное гнездо группы компаний «Эскадра», ЖК «Мыс Купера» «Промакфеса» в районе бухты Федорова и др.

Есть предположение, что к Новому году будут подписаны к сдаче сильно задержавшиеся на строительном рынке ЖК «Адмирал» в районе Спортивной гавани и кирпичный дом на ул. Комарова, 45. Но ввод коммерческого жилья этого года можно будет признать скромным по сравнению со сдачей в эксплуатацию бюджетного новостроя.

Несколько застройщиков сейчас предпринимают очередные попытки оживить свои замороженные кризисом объекты. Вероятно, уже в самое ближайшее время может быть возобновлено строительство Группой компаний «Динас» ЖК «Атлантис-2». По крайней мере, об этом говорится. Есть, наверное, и возможности, поскольку застройщику, чтобы выручить деньги для продолжения этого строительства, недавно удалось продать один из своих интересных активов – строительную площадку ЖК «Тополиная аллея». Предполагается, что уже иной застройщик начнет там работать в начале нового строительного сезона. При этом «Динас» воздержался от продажи другого своего «начинания» - ЖК «Магнум» на ул. Володарского. Наверное, «такая корова нужна самому».

Если же говорить о ценах на жилье во владивостокском новострое, то с конца августа в целом их рост можно оценивать как незначительный или «нулевой». По нескольким зданиям высокой степени готовности и в хорошем месте действительно есть серьезный рост цен, но он нивелируется снижением цен в других и уже недавно сданных.

Как бы то ни было, но нового жилья становится больше, и выбор становится более разнообразным.