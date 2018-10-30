Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде

Если на Корейском полуострове будет царить мир

Южнокорейская провинция Канвондо рассматривает возможность возобновление железнодорожного сообщения с северокорейским портовым городом Вонсан с последующим выходом на Транссиб в Приморском крае, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Если все получится мирно и хорошо, как сейчас, и денуклеаризация Северной Кореи тоже пойдет хорошо, мы надеемся, что этот проект получит разрешение. И, может быть, уже через три-четыре года получится так, что из Пусана поезд через Владивосток попадет в Сибирь и даже до Европы», - заявил вице-губернатор Кангвон ЧОН Ман Хо на 23-ем Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

Г-н Чон Ман Хо на саммите во Владивостоке также предложил организовать свободную торговую зону между ключевыми регионами Северо-Восточной Азии.

«Я предлагаю организацию свободных торговых зон между ключевыми регионами Северо-Восточной Азии. Я полагаю, если расширить Совместную международную экономическую зону свободной торговли до северокорейского Расона и побережья Канвондо Южной Кореи, а затем организовать на этих территориях зону свободной торговли, то плоды развития отдельных регионов стран Северо-Восточной Азии могут стать локомотивами развития уже на уровне государства», - сказал он.

Канвондо - провинция в Республике Корея, с административным центром в городе Чхунчхон. Провинция на востоке омывается Японским морем. К северу лежит северокорейская часть провинции Канвондо.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.