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Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде
Если на Корейском полуострове будет царить мир
Южнокорейская провинция Канвондо рассматривает возможность возобновление железнодорожного сообщения с северокорейским портовым городом Вонсан с последующим выходом на Транссиб в Приморском крае, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Если все получится мирно и хорошо, как сейчас, и денуклеаризация Северной Кореи тоже пойдет хорошо, мы надеемся, что этот проект получит разрешение. И, может быть, уже через три-четыре года получится так, что из Пусана поезд через Владивосток попадет в Сибирь и даже до Европы», - заявил вице-губернатор Кангвон ЧОН Ман Хо на 23-ем Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.
Г-н Чон Ман Хо на саммите во Владивостоке также предложил организовать свободную торговую зону между ключевыми регионами Северо-Восточной Азии.
«Я предлагаю организацию свободных торговых зон между ключевыми регионами Северо-Восточной Азии. Я полагаю, если расширить Совместную международную экономическую зону свободной торговли до северокорейского Расона и побережья Канвондо Южной Кореи, а затем организовать на этих территориях зону свободной торговли, то плоды развития отдельных регионов стран Северо-Восточной Азии могут стать локомотивами развития уже на уровне государства», - сказал он.
Канвондо - провинция в Республике Корея, с административным центром в городе Чхунчхон. Провинция на востоке омывается Японским морем. К северу лежит северокорейская часть провинции Канвондо.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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