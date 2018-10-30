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Приморье в очередной раз попробует избавиться от проклятия
Вице-премьер Трутнев уже обсудил этот вопрос с главой Приморья
Власти Приморья в начале 2019 года объявят очередной аукцион по продаже недостроенных гостиниц Hyatt во Владивостоке, сообщил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ на встрече с представителями японского бизнеса, сообщает газета «Золотой Рог».
«Мы обсуждали это с нынешним руководителем Приморья (врио губернатора Олег КОЖЕМЯКО – Прим. авт.), он с этим согласен. Мы в начале 2019 года, буквально в первые месяцы такой аукцион объявим. Мы уже обсудили этот вопрос со Сбербанком, там у нас есть «Русский аукционный дом», они тоже готовы заниматься этим процессом», - цитирует г-на Трутнева ТАСС.
Вице-премьер считает, что наиболее прозрачным и правильным завершением истории с отелями Hyatt во Владивостоке стала бы продажа упомянутых объектов на так называемом «голландском» аукционе в пользу той компании, которая возьмется их достроить.
Г-н Трутнев спросил, готова ли японская сторона принять участие в этом аукционе. Представитель сети гостиниц Ocura ответил, что его компания заинтересована в данном предложении.
Досье газеты «Золотой Рога»
Hotel Okura Co., Ltd. учреждена в 1958 году. Открытие первого отеля состоялось в мае 1962 года. Компания специализируется в люксовом сегменте гостиничного бизнеса, входит в тройку крупнейших гостиничных сетей Японии. Под управлением Okura находится почти 90 гостиниц, включая строящиеся, в 10 странах мира.
Вице-премьер уточнил, что интерес к отелям Владивостока проявляют и фирмы из Южной Кореи.
«Будем признательны, если вы примете участие в этом аукционе, но кто победит, покажут результаты», - сказал Юрий Трутнев японцам.
Досье газеты «Золотой Рог»
В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц под брендом Hyatt - отеля делового типа на Корабельной Набережной и спа-отеля на мысе Бурный. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток – Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» было заморожено в 2014 году. 30 сентября 2015 года следователи предъявили обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве этого отеля бывшему гендиректору АО «Наш дом – Приморье» Марине ЛОМАКИНОЙ (была уволена губернатором Приморья Владимиром Миклушевским 5 октября 2012 года). На сегодняшний день в текущем режиме осуществляются только техническое обслуживание зданий и их охрана.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Что-то Юрия Трутнева стало слишком много. И мэром города он не доволен, и городские гостиницы продает. . . .