Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток

Будущая столица ДФО станет новым авиахабом

«Аэрофлот» планирует организовать хаб во Владивостоке с переводом туда региональной авиакомпании «Аврора», заявил на встрече с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ гендиректор группы «Аэрофлот» Виталий САВЕЛЬЕВ. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«(Аэропорт) Владивосток мы продолжаем развивать, мы будем базироваться, там как раз будет региональная наша авиакомпания «Аврора», которая будет осуществлять региональные перевозки. Поэтому Владивосток здесь тоже отмечен синим – это будет хаб, мы его будем двукратно увеличивать, и будем развивать Хабаровск. Это по региональным маршрутам», - сказал г-н Савельев.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

АО «Авиакомпания «Аврора» создано в 2013 году на базе компаний «Владивосток Авиа» и «Сахалинские авиатрассы», является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке и стратегическим партнером местных региональных администраций в развитии внутрирегиональной авиации. В настоящее время флот компании насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет (51%) АО «Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот», 49% - правительству Сахалинской области.

В то же время он подчеркнул, что собственно «Аэрофлот» будет снижать свою долю на Дальнем Востоке в пользу дочерней авиакомпании «Россия», против чего выступили все без исключения регионы ДФО.

«Если «Аэрофлот» берет на себя долю на Дальний Восток 56%, а «Россия» – 44%, сейчас пропорция будет обратная: чуть больше полетит «Россия», чуть меньше – «Аэрофлот», чтобы высвободить корабли «Аэрофлота» для конкуренции на азиатских рынках. Но для населения увеличение в целом ёмкостного предложения по плоским тарифам будет на 9%», - сказал глава крупнейшей авиакомпании страны.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.