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C 1 сентября для приморцев изменится порядок распределения ОДН

30 Августа 2012, 12:55 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа, ZRPRESS. С 1 сентября 2012 года в полную силу вступают «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, в связи с чем прекращает свое действие Постановление Правительства № 307, регламентирующее деятельность предприятий сектора ЖКХ в сфере оказания коммунальных услуг.

Со вступлением в силу новых Правил начисления в квитанциях более 1 миллиона потребителей ОАО «ДЭК» (входит в РАО «Энергетические системы Востока»), проживающих в многоквартирных домах Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, будут разделены на две составляющие. Первая – это индивидуальное потребление внутри квартиры, вторая – доля собственника в оплате электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды (ОДН).

Кроме того, изменится порядок начисления платы за ОДН. Так, в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, она будет рассчитываться, исходя из показаний данного прибора, и распределяться между собственниками пропорционально общей площади принадлежащего им жилого помещения. Если дом не оборудован общедомовым прибором учета, объем коммунальной услуги, используемой на общедомовые нужды, будет рассчитываться по нормативам, установленным региональными органами тарифного регулирования, и распределяться между собственниками также пропорционально общей площади квартиры, находящейся у них в собственности.

Все изменения потребители энергокомпании увидят в сентябрьских квитанциях, которые будут выставлены в начале октября 2012 года.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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