Автозавод "Мазды" и "Соллерса" во Владивостоке резко нарастил прибыль

Государство по-прежнему субсидирует перевозку автомобилей с Дальнего Востока в европейскую часть России

Как стало известно "Золотому Рогу", ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО "Соллерс" по итогам 2013 года получило 660 млн рублей чистой прибыли, что более чем в 5 раз превышает показатель 2012 года. Правда, следует учесть, что работать новое предприятие начало только осенью 2012 года.

Отметим, что министерство промышленности и торговли РФ в начале года выделило ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" 297,598 млн рублей субсидий из федерального бюджета на перевозку автомобилей с Дальнего Востока в европейскую часть России. Средства предназначены для перевозки не только машин марки Mazda, но и автомобилей Toyota и SsangYong, которые также собираются группой Sollers во Владивостоке.

При этом, как следует из федерального бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг., на текущий год на эти цели предусмотрено 3,021 млрд рублей, на 2015 год - 3,2 млрд рублей.

Sollers имеет две площадки на Дальнем Востоке. На мощностях ООО "Соллерс-Буссан" собираются Toyota Land Cruiser Prado. По 50% долей владеют ОАО "Соллерс" и японская Mitsui & Co., Ltd. Производственные мощности - около 1 тыс. автомобилей в месяц.

ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Mazda в РФ в 2013 году снизились на 3% по сравнению с 2012 годом, до 43,179 тыс. штук. Продажи в январе-мае 2014 года выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,628 тыс. машин.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток