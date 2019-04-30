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Дарькин построил 25-этажную высотку во Владивостоке

30 Апреля 2019, 15:11 | Владивосток

Стоимость первого дома жилого комплекса «Меридианы Патрокла» превысила 1,1 млрд рублей

Инвестиционно-строительная компания «Патрокл», 51% в которой принадлежит ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») экс-губернатора Серея ДАРЬКИНА, ввела в эксплуатацию первый из трех высотных домов в жилом комплексе «Меридианы Патрокла» на улице Можайская. 25-этажный дом рассчитан на 240 квартир.

Проект реализован в рамках режима Свободный порт Владивосток, сумма инвестиций составила более 1,1 млрд рублей.

Строительство еще двух домов этого комплекса планируется завершить в октябре и декабре 2019 года.

Владельцами ООО ИСК «Патрокл» являются ПАО «ТИГР», Лариса КОСТЕНКО и Наталия БАЛАН. Генеральный директор компании – Эдуард РАССОЛОВ.

Напомним, что в бытность Сергея Дарькина губернатором в его команду входили первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО и вице-губернатор Владимир БАЛАН.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: свободный порт  Патрокл  проект  инвестиции  Сергей Дарькин  строительство 



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Комментарии

  • Псевдоним17:30, 30.04.2019#

    "Напомним, что в бытность Сергея Дарькина губернатором в его команду входили первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО и вице-губернатор Владимир БАЛАН. "Это говорит только о том, что в бытность Сергея Дарькина губернатором, все его замы тащили из бюджета деньги кто сколько мог.

  • Псевдоним20:46, 30.04.2019#

    ой так не чайно построил да заткните свои хлебала ни чего не перепадет а то и до закрытия не далеко

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