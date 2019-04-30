Дарькин построил 25-этажную высотку во Владивостоке

Стоимость первого дома жилого комплекса «Меридианы Патрокла» превысила 1,1 млрд рублей

Инвестиционно-строительная компания «Патрокл», 51% в которой принадлежит ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») экс-губернатора Серея ДАРЬКИНА, ввела в эксплуатацию первый из трех высотных домов в жилом комплексе «Меридианы Патрокла» на улице Можайская. 25-этажный дом рассчитан на 240 квартир.

Проект реализован в рамках режима Свободный порт Владивосток, сумма инвестиций составила более 1,1 млрд рублей.

Строительство еще двух домов этого комплекса планируется завершить в октябре и декабре 2019 года.

Владельцами ООО ИСК «Патрокл» являются ПАО «ТИГР», Лариса КОСТЕНКО и Наталия БАЛАН. Генеральный директор компании – Эдуард РАССОЛОВ.

Напомним, что в бытность Сергея Дарькина губернатором в его команду входили первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО и вице-губернатор Владимир БАЛАН.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.