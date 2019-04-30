Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дарькин построил 25-этажную высотку во Владивостоке
Стоимость первого дома жилого комплекса «Меридианы Патрокла» превысила 1,1 млрд рублей
Инвестиционно-строительная компания «Патрокл», 51% в которой принадлежит ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») экс-губернатора Серея ДАРЬКИНА, ввела в эксплуатацию первый из трех высотных домов в жилом комплексе «Меридианы Патрокла» на улице Можайская. 25-этажный дом рассчитан на 240 квартир.
Проект реализован в рамках режима Свободный порт Владивосток, сумма инвестиций составила более 1,1 млрд рублей.
Строительство еще двух домов этого комплекса планируется завершить в октябре и декабре 2019 года.
Владельцами ООО ИСК «Патрокл» являются ПАО «ТИГР», Лариса КОСТЕНКО и Наталия БАЛАН. Генеральный директор компании – Эдуард РАССОЛОВ.
Напомним, что в бытность Сергея Дарькина губернатором в его команду входили первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО и вице-губернатор Владимир БАЛАН.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Дарькин построил 25-этажную высотку во Владивостоке
- От продажи "Хаяттов" бюджету края достанутся лишь жалкие миллионы
- Цены на квартиры во Владивостоке ставят рекорд за рекордом
- Обложили: Крупный российский банк вынужден продать многоэтажный офис в центре Владивостока
- Владивосток выбился в российские лидеры по росту этажности домов
- Жилье Владивостока: Столичные эксперты откровенно схалтурили
- "Хаятты" вновь идут на продажу
- Приморье в очередной раз попробует избавиться от проклятия
- Во Владивостоке земля под застройку подешевела
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
Новости раздела
- Дарькин построил 25-этажную высотку во Владивостоке
- Во Владивостоке открылся конкурент "Бубль Гума"
- От продажи "Хаяттов" бюджету края достанутся лишь жалкие миллионы
- Южнокорейская авиакомпания начала выполнять прямой рейс Владивосток - Муан
- Во Владивостоке открывается новый торговый центр
- Цены на квартиры во Владивостоке ставят рекорд за рекордом
- В Приморье ожидается насыщенный круизный сезон
- Обложили: Крупный российский банк вынужден продать многоэтажный офис в центре Владивостока
- Непохожие: Владивосток выбился из общероссийской тенденции
- Продукты в Китай будут возить через Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый элитный район
- Во Владивостоке открывается новый торговый центр
- Названы имена победителей XV Бизнес-Премии Приморского края "Компания и менеджер года"
- В центре Владивостока решено ликвидировать две остановки общественного транспорта
- Во Владивостоке открылся конкурент "Бубль Гума"
- "Неужели Миклушевский останется безнаказанным?"
- Дарькин построил 25-этажную высотку во Владивостоке
- Во Владивостоке строят микрорайон мечты: "Зеленый угол" на новый лад
- Владимир Путин дал добро на строительство нового моста во Владивостоке
- У Дом.РФ течет приморская крыша
"Напомним, что в бытность Сергея Дарькина губернатором в его команду входили первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО и вице-губернатор Владимир БАЛАН. "Это говорит только о том, что в бытность Сергея Дарькина губернатором, все его замы тащили из бюджета деньги кто сколько мог.