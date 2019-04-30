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Во Владивостоке открылся конкурент "Бубль Гума"
Первый в Приморье магазин сети супермаркетов детских товаров «Дочки-Сыночки» начал работу в крупнейшем торговом центре города «Калина Молл». Главным конкурентом федералов на местном рынке является местная сеть гипермаркетов детских товаров «Бубль Гум».
Супермаркет в «Калина Молл» стал четвертой розничной точкой сети «Дочки-Сыночки» в Дальневосточном федеральном округе. Первый магазин сети на Дальнем Востоке начал работу в 2015 году в Благовещенске, в 2017 году открылся магазин в Хабаровске, в 2018 году в Петропавловск-Камчатском.
Площадь нового магазина составила около 2 тыс. кв. м. На сегодняшний день, этот магазин является самым большим супермаркетом «Дочки-Сыночки» в Приморье.
«Открытие первого магазина во Владивостоке – это продолжение реализации стратегии регионального развития. В ближайших наших планах продолжение дальнейшей экспансии в регионе, - сообщил акционер компании «Дочки-Сыночки» Владимир БОНДЯШОВ. - Данный округ (ДФО – Прим. авт.), в связи с его географической обособленностью и отдаленностью от Центральной России, является для любого бизнеса, имеющего федеральный масштаб, особенным. В силу специфики, крупным компаниям бывает сложно конкурировать с местными региональными игроками и географически более близкими зарубежными азиатскими компаниями. Развивать сеть здесь имеет смысл, в том случае, когда компания совершенно уверенна в собственных возможностях обладает достаточным уровнем компетенций в построении и автоматизации бизнес-процессов, имеет четкую стратегию развития в этом округе и сформированную, с учетом специфики региона, ассортиментную политику и систему работы с поставщиками. На старте нашей экспансии, первое, что мы сделали – изучили специфику потребительского спроса в крае, покупательские предпочтения, конкурентную среду и рынок местных производителей и поставщиков. В частности, при формировании ассортиментной матрицы самых наших «отдаленных» магазинов основной упор мы делали на местных производителей»
Досье газеты «Золотой Рог»
Компания «Дочки-Сыночки» - федеральная сеть супермаркетов, предлагающих товары для детей от 0 до 12 лет, беременных женщин и молодых родителей. За 22 года существования сеть открыла более 200 магазинов в 95 городах РФ – от Санкт-Петербурга до Петропавловск-Камчатского.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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