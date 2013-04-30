Парикмахерские Владивостока: стрижка только начата

Газета «Золотой Рог» выяснила, чем сегодня живут парикмахерские Владивостока и как обстоят дела с клиентурой

Специалисты утверждают, что самый стабильный бизнес - это бизнес в индустрии красоты. В любой кризис люди всегда будут тратить деньги на свою внешность. Сети парикмахерских плотно покрывают Владивосток. На карте города не найти района, где не работала бы парикмахерская. Мелкие салоны основываются на стрижках и прическах, а крупные предоставляют целый комплекс по уходу за волосами и кожей головы. С уверенностью можно сказать, что данная ниша переполнена, но там вновь и вновь появляются новые участники рынка.

В борьбе за клиента

«Экономическая ситуация в стране ощущается по количеству клиентов в салоне. Если все спокойно, то работаем в хороший плюс. Если кризис или проблемы какие с зарплатами, то количество клиентов заметно сокращается. Есть, конечно, постоянные посетители, которые и последние деньги за прическу отдадут, но таких единицы. Цены стараемся часто не повышать, клиентов это всегда пугает. Но иногда приходится», - говорит администратор парикмахерской Альбина.

Из-за перенасыщения рынка среди парикмахерских существует большая конкуренция. Клиентов привлекают ценами, специальными акциями и предложениями.

В последнее время среди салонов и их клиентов набирают популярность скидочные купоны. На специализированных интернет-сайтах потенциальный клиент может выбрать понравившееся предложение от салона со скидкой от 50 до 80%. Позвонив в салон и убедившись, что акция еще действует, клиент покупает, например, с помощью смс купон, стоимость которого составляет от 50-70 рублей, распечатывает его. Остается только записаться на удобное время и при посещении салона предоставить купон, на который и будет сделана обозначенная скидка. Выгодно в итоге и посетителю, и салону: один сэкономил, другой получил случайных клиентов, многие из которых могут стать постоянными. По словам администраторов парикмахерских, во время акций количество клиентов увеличивается в разы. Это особенно актуально для небольших парикмахерских с низкой проходимостью. Кроме того, от продажи каждого купона салон тоже получает от 25 до 50%, в зависимости от того, на что салон договорился с сайтом.

На мастера и клиент бежит

Чаще всего главные конкуренты - это салоны, находящиеся рядом друг с другом. В таких случаях только профессиональные мастера помогут привлечь клиентов. А сарафанное радио - лучшая реклама для мелких парикмахерских.

«Люди ходят не в салон, они ходят к мастеру. Если мастер хороший, то его клиентская база постоянно пополняется и не уменьшается с ростом цен. Таких сотрудников у нас ценят и не экономят на их зарплате. Если приходит новый мастер и у него появляются недовольные клиенты, то приходится прощаться. Слава богу, что недостатка с кадрами нет. На место одного мастера практически сразу приходит новый», - делится Евгения, помощник директора салона красоты.

Что касается профессионалов своего дела. Обучиться парикмахерскому мастерству можно как бесплатно в профессиональных училищах, так и за деньги на специальных курсах. Срок обучения составляет от 10 месяцев до 3 лет, в зависимости от желаемого разряда. После обучения иногда предоставляется трудоустройство. Учатся на подобных курсах чаще всего представительницы прекрасной половины человечества. Мужчины - большая редкость, хотя считается, что именно мужчины - лучшие мастера. Многие учатся, что называется, для себя.

В профессиональном лицее ВГУЭС говорят, что сейчас интерес к профессии падает. И в целом в стране сокращают начальное профессиональное образование, остается только полное со сроком обучения 2-3 года. Студенты жалуются, что падает качество образования, поскольку сокращают важные предметы. Возможно, в будущем парикмахерские столкнутся с нехваткой профессиональных кадров и на работу придется брать всех без разбора.

Отдельное место в данном бизнесе занимают китайские парикмахеры. Найти такие мини-салоны можно на различных рынках в разных районах города. Цены китайские мастера предлагают на порядок ниже средних в городе, но, доверять или нет таким мастерам, уже каждый решает сам.

Постриг, покрасил, полечил

Сегодня средняя стоимость женской стрижки составляет 800-1000 рублей. Укладка феном, выпрямление утюжком или завивка оплачиваются отдельно. Окрашивание средней длины волос обойдется около 2-2,5 тыс. рублей. Здесь цена зависит от стоимости краски и ее необходимого количества на волосы.

Мужская стрижка обойдется в 500-600 рублей в зависимости от того, будет это стрижка машинкой или ножницами, модель стрижки также имеет значение при определении цены. В мелких парикмахерских, особенно специализирующихся на мужских стрижках, цены могут быть еще ниже - 250-300 рублей.

Сейчас своеобразную моду приобрело лечение волос и кожи головы. Во многих салонах появились различные процедуры лечения. Но все они имеют краткосрочный эффект, часто до месяца. Затем процедуру нужно повторять, следовательно, снова нести деньги в салон. Своеобразный способ получения постоянных клиентов и, соответственно, прибыли. Причем о том, что волосы нуждаются в лечении, часто сообщает мастер в салоне и предлагает свои услуги. Стандартный психологический прием: говорится о проблеме и предлагается ее решение. Поскольку русский человек весьма ленив в поиске решений, то часто попадается на такую удочку. И чаще, конечно, попадаются доверчивые женщины. В погоне за мнимым идеалом они не замечают, что с волосами у них все не так плохо и лечить их вовсе необязательно. Часто бесконечные процедуры лечения волос не более чем способ для салонов развить свой бизнес. Стоимость лечения порой может доходить до 20 тыс. рублей и включать в себя все новомодные препараты и процедуры. Поэтому помните, что если уж у вас и возникли проблемы, то решать их нужно в профессиональных медицинских учреждениях у дерматологов и трихологов.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.