Немецких туристов будут возить во Владивосток на чартерном поезде

Поезда премиум-класса будут отправляться из Москвы

Немецкий туроператор Lernidee Еrlebnisreisen GmbН (Берлин) рассматривает возможность организации чартерных туристических поездов премиум-класса для немецких туристов по маршруту Москва – Владивосток - Пекин, сообщает газета «Золотой Рог».

В настоящее время компания ежегодно организует несколько чартерных туристических поездов премиум-класса по маршруту Москва – Пекин.

Компания Lernidee Erlebnisreisen GmbH более 30 лет организовывает поездки на туристических спецпоездах по всему миру – в Канаде/США, Южной Африке в Европе, по Великому Шелковому пути, в Японии, в Индии – владеет своими собственными круизными кораблями в Юго-Восточной Азии и в Южной Америке. Центральным звеном деятельности с момента основания компании в 1986 году являются туристические поездки в Россию – в особенности поездки на спецпоездах по Транссибирской магистрали из Москвы через Монголию в Китай и на Дальний Восток и круизные поездки на чартерных кораблях по рекам России.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.