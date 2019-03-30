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Немецких туристов будут возить во Владивосток на чартерном поезде
Поезда премиум-класса будут отправляться из Москвы
Немецкий туроператор Lernidee Еrlebnisreisen GmbН (Берлин) рассматривает возможность организации чартерных туристических поездов премиум-класса для немецких туристов по маршруту Москва – Владивосток - Пекин, сообщает газета «Золотой Рог».
В настоящее время компания ежегодно организует несколько чартерных туристических поездов премиум-класса по маршруту Москва – Пекин.
Компания Lernidee Erlebnisreisen GmbH более 30 лет организовывает поездки на туристических спецпоездах по всему миру – в Канаде/США, Южной Африке в Европе, по Великому Шелковому пути, в Японии, в Индии – владеет своими собственными круизными кораблями в Юго-Восточной Азии и в Южной Америке. Центральным звеном деятельности с момента основания компании в 1986 году являются туристические поездки в Россию – в особенности поездки на спецпоездах по Транссибирской магистрали из Москвы через Монголию в Китай и на Дальний Восток и круизные поездки на чартерных кораблях по рекам России.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Остается только посочувствовать немецким туристам.