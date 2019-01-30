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Владивосток выбился в российские лидеры по росту этажности домов

30 Января 2019, 15:02 | Владивосток

Дальневосточная столица опережает другие крупные города страны по высотности новостроек

Как пишет газета «Золотой Рог», Владивосток по итогам минувшего года оказался  в лидерах среди российских городов с населением от 300 тысяч до миллиона жителей по этажности новостроек –19,4. За ним следуют Оренбург – 15,3 этажа и Ижевск – 15,2 этажа. Эксперты онлайн-сервиса объявлений недвижимости ЦИАН при этом отметили, что средняя этажность новостроя среди этой группы городов в 2018 года достигла 12,8 этажа, что выше в 2,2 раза, чем в советское время и в 1,5 раза – чем в 1990-х годах.

Еще выше на 20%, чем в среднем по крупным российским городам оказались новостройки в городах-миллионниках, где средняя этажность новых объектов достигла 15,1 этажа.

Владивостокские новостройки уступают по высотности московским всего 1,1 этажа, но опережает второго «миллионника» - Екатеринбург, где высотность новостроя в минувшем году достигла 17,4 этажа, притом, что в этом городе строится 13 высоток этажностью от 31 до 52 этажей и «бронзового «призера-миллионника» - Красноярск, где высотность новостроя в прошлом году достигла 17,1 этажей.

Как отмечает генеральный директор компании ООО «Аргус-Арт» Владимир ПРОКУРОВ, высотность новостроя во Владивостоке обусловлена дефицитом и высокой ценой земли под строительство и стремлением застройщиков осуществлять максимально эффективные проекты. Однако жесткие отечественные нормативы до последнего времени сильно сдерживали строительство во Владивостоке зданий выше 75 метров.

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: циан  оренбург  строительство  недвижимость  ижевск  Москва  этажность 



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