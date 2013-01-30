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Внутренний туризм в Приморье: головная боль или точка роста?
«ЗР» провел круглый стол по проблемам внутреннего туризма, собрав крупных приморских туроператоров и представителей власти
По мнению главы Ростуризма Александра РАДЬКОВА, отношение к внутреннему и въездному туризму в российских регионах изменилось к лучшему: он наконец-то стал превращаться в фактор экономического и социального развития. На Дальнем Востоке и в Приморье, в частности, на эту отрасль возлагались и возлагаются особые надежды.
«Подготовка к саммиту АТЭС стала мощным импульсом для развития города и отчасти края. Много говорилось о том, что предпринимаемые усилия должны, в частности, резко увеличить поток туристов. И край действительно получил новые, я бы так сказал, туристические активы, но этого оказалось мало, и туризм, в том числе и внутренний, до сих пор воспринимается не как точка роста, а как головная боль, - открыл работу круглого стола главный редактор «ЗР» Андрей ПУШКАРЕВ. – Мы видим, что туроператоры стараются – разрабатывают новые маршруты, открывают новые направления, даже получают за это призы и награды, - но статистика упрямо свидетельствует: результата, которого все ждали, нет. Что мешает развивать это направление?
На кого рассчитывать?
Ирина КУШНАРЕВА, руководитель образовательной программы «Туризм» ДВФУ, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Туристское объединение международной интеграции «Окно в Евразию»:
- В соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в РФ» приоритетными направлениями государственного регулирования туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма.
В качестве положительных факторов в этой сфере хочется отметить достижение на всех уровнях, включая СМИ, понимания важности и необходимости совместного обсуждения проблем развития внутреннего туризма, заинтересованность властных структур в создании в крае современной туристской индустрии, принятие государственной программы Приморского края «Развитие туризма на 2013-2017 годы»
Вместе с тем есть причины, которые влияют на состояние и дальнейшее развитие внутреннего туризма в крае. Например, недостаточный уровень материального благосостояния массового потребителя. Для социальной категории туристов - людей третьего (нетрудоспособного) возраста, составляющих в развитых странах значительный поток туристов, - на рынке края продукта практически нет. Как нет и детского туризма.
Но ведь так было не всегда. До перестройки только во «Владивостокском бюро путешествий и экскурсий», которое я тогда возглавляла, было не просто разработано, а реально востребовано более 50 экскурсионных маршрутов по г. Владивостоку и Приморскому краю, ежедневно на экскурсионный маршрут выходило 12 автобусов, и поток туристов не уменьшался. Другая причина - влияние международного туризма и его рынка. По прогнозам ВТО, в ближайшие 10 лет приоритетными направлениями для отдыха и путешествий будут Китай, Испания, Франция и страны АТР, и, несмотря на строящиеся 5-звездочные отели во Владивостоке, мы вряд ли сможем конкурировать с международным рынком – это касается стоимости, качества и ассортимента предлагаемых услуг. Поэтому, каких бы привлекательных объектов показа и мест размещения мы ни настроили – процент рентабельности будет низок. И, наконец, дефицит квалифицированных, профессионально подготовленных кадров контактных массовых профессий в сфере внутреннего туризма: гидов, экскурсоводов, инструкторов - проводников.
Проблемы все те же
Климент КИМ, заместитель директора Агентства путешествий «Приморский клуб»:
- Внутренним туризмом я занимаюсь с начала 2000-х годов, и, хотя не могу не отметить, что позитивных моментов стало больше, есть проблемы, которые не решаются не то что годами – десятилетиями. Простой пример. Принимаем группу туристов с парома, ведем к подводной лодке. Вы, кстати, ходили когда-нибудь пешком по этому маршруту? Летом - грязь, зимой – гололед. Туалетов, куда можно оперативно сводить 50 человек, не было и нет. Объектов показа хватает, причем замечательных, но подъезда к ним для туристических автобусов нет, не считая крошечные пятачки. А если каждая из компаний, собравшихся сегодня за круглым столом, отправит хотя бы по одному автобусу, и вовсе наступит коллапс. Да что там говорить, не хватает даже урн, и мы сами провоцируем туристов делать свалки. Словом, показывать есть что – условий нет.
Елена АНДРЕЕВА, генеральный директор компании «Мирабель-Тур»:
- Дело в том, что законодательных актов, согласно которым за памятниками природы и другими туристско-рекреационными ресурсами осуществлялся бы уход, попросту нет. Последний год эти объекты обсуждались и закреплялись в 1986 году (!). И больше эти вопросы не поднимались. Только ленивый не рассуждает сегодня о Пидане или Еламовских водопадах. Но говорить о них надо на законодательном уровне, как и о закреплении земли, на которых находятся другие объекты показа – те же видовые площадки. На Маяке, например, есть место, запечатленное когда-то на известной банкноте. Видели, в каком виде оно сегодня находится? И кто должен привести его в порядок? Турфирмы, которые повезут туда туристов? Но на каком основании и что получат взамен - на чем заработают, оправдав серьезные вложения?
Туалеты и парковки, а точнее их отсутствие, уже набили оскомину всем. Но воз проблем и ныне там. Казалось бы, чего проще – обязать при строительстве очередного торгового центра предусмотреть бесплатный общественный туалет. Или проконтролировать, чтобы на месте заявленного многоуровневого паркинга не была построена торговая зона. Добавим негатив, исходящий от прессы – турфирмы плохие, показывать не могут, цены задирают… Но ведь стоимость того или иного турпродукта в первую очередь зависит от поставщиков туристских услуг, а не от нашей прибыли.
Хочется верить в то, что ситуация изменится. А пока я вынуждена с внутреннего туризма отвлекаться на тот же Хуньчунь, отправляя туда, а не на приморские турбазы большие группы туристов на новогодние праздники, причем делая это со спокойной душой, не переживая о том, будет или нет горячая вода, расчистят или нет дороги в случае снегопада…
Ирина Кушнарева:
- Неадекватный ценовой фактор, касающийся проживания, питания и особенно транспортного обслуживания, действительно является большим препятствием на пути развития профориентационного, ознакомительного и познавательного видов туризма. Транспортные затраты в турпродукте – неподъемны. В конце 1980-х на представление «Цирк зажигает огни» из Уссурийска и Находки во Владивосток мы отправляли детские группы на электричках. Стоимость такой поездки была весьма разумной. Сегодня для краевого ребенка билет в цирк в комплекте с тем же попкорном обходится минимум в 1000 рублей, добавьте к этому транспортные расходы на автобус или электричку – и поймете, что для большинства населения края этот комплекс не подъемен по цене.
Еще одна проблема - недостаточное количество гостиниц в высокий сезон. Речь не о 5-звездных отелях, а об экономичных местах размещения - 2-3 звезды. Недаром в ходе проведенного недавно опроса самым бесполезным объектом саммита приморцы назвали «хаятты».
Ну и главная боль всех туроператоров – транспортные расходы. Хотелось бы предложить властным структурам соответствующей компетенции внести условия в тендеры на городские перевозки - выделение раз в месяц бесплатного автобуса для обслуживания социальной категории туристов – людей третьего возраста, детей, воспитанников детских домов. Хочется верить, что это пожелание когда-нибудь будет учтено.
Узнать – значит полюбить
Ольга ВАСИНА, директор туристической компании «Ольга»:
- Внутренний туризм обладает важнейшей функцией, о которой сегодня почему-то забывают, – он воспитывает патриотизм, как бы высокопарно это ни звучало. И это очень актуально на фоне рассуждений о том, как остановить отток населения. Но ведь чтобы полюбить край, привязаться к нему всей душой – его надо знать. Обожаю Тернейский район, куда мы разработали несколько уникальнейших программ. Один из любимых детьми – 6-дневный маршрут «Путем Лаперуза». Надо видеть глаза детей, возвращающихся оттуда, слышать их восторженные: «Мама, папа, вы не представляете, какая там красота!!! Мы должны туда поехать все!» И я точно знаю, что это чувство - осознание того, насколько красив и богат его край - останется у ребенка навсегда. Но сейчас мы вынуждены сворачивать северные программы, и этот маршрут в том числе, по банальной причине: транспортная компания оповестила нас о повышении стоимости автобуса до 100 000 рублей. Разделите это на 12-15 туристов и поймете, что только транспортные расходы в путевке составляют более 8000 рублей. Добавьте питание, проживание, сопровождение… А прибыль, в конце концов? И что в результате выберет турист - поездку на север края или за меньшие деньги в приграничный Китай?
Девять лет моему проекту «Русское подворье». Ничего ни у кого не прошу, кроме куска земли, и девять лет мне отказывают. А ведь это не коммерческий, а социальный проект, предусматривающий рабочие места для пенсионеров, которые занимаются художественным ремеслом.
Построили мосты – замечательно, мы тут же разработали интереснейшие экскурсии, подготовили гидов и обратились с официальным письмом в администрацию г. Владивостока. Хотите, чтобы жители увидели и осознали результаты огромной работы, перестав обсуждать на кухнях, кто и сколько положил себе в карман на стройках саммита? Мы готовы вам в этом помочь. В ответ - официальная отписка. Да, подобные экскурсии были организованы одной из партий накануне выборов, но те, кому они были адресованы, жаловались на отсутствие информации и непрофессионализм экскурсоводов, в роли которых выступали рядовые работники мэрии. Для чего их проводили? Для галочки? Прошу – помогите с выделением одного автобуса раз в неделю или хотя бы пару раз в месяц, для того чтобы мы могли возить на саммитовские объекты социальных туристов. Мне говорят, мол, ты же коммерсант, вот и зарабатывай, продавай туры. На ком зарабатывать – на стариках, которые прожили во Владивостоке всю жизнь, развивая этот город, и, безусловно, заслужили увидеть его новый облик, или на воспитанниках детдомов, развивая в них любовь к малой родине, для того чтобы они полюбили ее и захотели здесь остаться? Подобные экскурсии - не бизнес-проект, это социальная программа. И нам нужна поддержка.
Ирина Кушнарева:
- О таком проекте говорил еще экс-губернатор ДАРЬКИН: каждый школьник с периферии должен увидеть хотя бы столицу края и кампус федерального университета, который строился, в том числе, и специально для него.
Ксения ОМЕЛАЕВА, туристическая компания «Новый век»:
- Действительно, сегодня много и на всех уровнях говорят о развитии патриотизма, о поднятии престижа рабочих профессий, о нехватке кадров на предприятиях края. Наша компания, занимающаяся детским туризмом, организует специальные экскурсии на действующие производства, которых, к слову, осталось не так много. Но руководители предприятий не идут нам навстречу. И это удивляет, притом что все жалуются на нехватку рабочих рук. Так покажите школьникам, в т.ч. с районов края, свои предприятия! Познакомьте их с производством, покажите свою заинтересованность в молодых кадрах, и у вас будет подрастать будущая смена! Сейчас мы находимся в процессе достижения договоренности с «Дальпрессом», у нас готова замечательная экскурсия (помимо посещения собственно производства, показываем школьникам те места, где когда-то были городские типографии, ведем их в Музей редкой книги). Программа пользуется спросом, несмотря на высокую транспортную составляющую )аренда автобуса). Прибыль небольшая, но отдача радует - детям нравится. Мы готовы выполнять все требования предприятий, только бы разрешали проводить экскурсии.
Подпишусь под каждым словом о топливно-транспортной составляющей любой программы и не желании подрядчиков идти на уступки, в результате чего даже городские экскурсии для школьников обходятся минимум в 450-500 рублей, но не каждый родитель готов заплатить такие деньги.
Есть сложности с организацией летних профильных детских смен. Для того чтобы запустить «Школу дикой природы» (которая не раз становилась победителем в одном из отраслевых конкурсов) - нужно выполнить массу условий.
Продвижение должно быть комплексным
Ирина Кушнарева:
- Еще одна важная проблема - отсутствие активного имиджевого позиционирования Приморья как привлекательного туристского центра. Безусловно, работа в этом направлении ведется. Не могу не отметить PITE-2012, уровень которой серьезно вырос и привлекает все больше иностранных гостей. В этом году она станет еще более успешной и зрелищной, постараемся включить туда ярмарочный компонент. Но вот в чем парадокс – Гуам, Малайзия, Сингапур, Турция выражают интерес к краю, а российские регионы - нет. Хотя, уверена, они бы поехали - и москвичи, и питерцы, - если бы мы коллективным стендом стояли на таких выставках, как «Интурмаркет», MITE. Но, повторюсь, для этого нужна поддержка, в т.ч. финансовая. Приезжаешь на «Интурмаркет» – камчадалы, якуты и другие соседи по ДФО шикарно представлены, вместе с администрациями (как правило, стендовая оболочка идет за счет области или края). У нас до настоящего времени такая практика отсутствовала.
Надеюсь, ситуация изменится. По крайней мере, понимание губернатором сути проблем чувствуется. Об этом свидетельствует принятая госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае». Хочется, чтобы городские и краевые власти включились в продвижении регионального продукта, одним турфирмам с этим не справиться. Ведь если механизм заведется – выиграет не только турбизнес, выиграет Приморье в целом.
Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, коммерческий директор компании «БИЛЕТУР»:
- При этом нельзя уповать только на власть. Когда мы сами приезжающим туристам скептически говорим о том, как у нас все плохо и печально, это не власть вредит имиджу – мы сами. И начинать нам всем, приморцам, надо с себя.
Нужны дотации
Ирина Кушнарева:
- Действительно, без дотаций отрасли не обойтись. Турбизнесу и так непросто, все финансовые риски он несет на своих плечах. По законодательству туроператор в одном лице ответственен за все перед нашим уважаемым туристом.
Знаю, что в новой краевой программе по развитию туризма предусмотрены субсидии, правда в основном на материально-техническую базу (в этой части она пересекается с программой развития малого и среднего бизнеса). Тем не менее как только программа будет принята – надо всем заинтересованным игрокам включаться в разработку подпрограммы.
ТурБИЗНЕС должен зарабатывать
Климент Ким:
- Сегодня много говорят о социальной подоплеке внутреннего туризма. Но при этом мы не должны забывать и о том, что мы с вами все-таки занимаемся бизнесом и должны зарабатывать. Это нормально. Будем зарабатывать – увеличатся отчисления в местные бюджеты, которые пойдут в т.ч. на решение социальных проблем. Пока же мы в него только вкладываем.
Елена Андреева:
- Согласна, как бы ни лежала у меня душа к внутреннему туризму, денег он не приносит. Я вынуждена заниматься внешним туризмом, для того чтобы иметь возможность заработать, содержать штат людей сохранять бизнес и развивать внутренние маршруты.
Татьяна Солодовникова:
- Сегодня много говорилось о сложностях работы с поставщиками услуг, теми же транспортными компаниями. Да, они есть, но, на мой взгляд, надо все же уметь договариваться. Не поверю, что, работая на каком-то направлении продолжительное время, нельзя договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Те же автотранспортные компании не заинтересованы в том, чтобы их автобусы простаивали.
Например, мы работаем с сахалинским горнолыжным комплексом «Горный воздух» и на новогодние праздники отправили туда более 300 человек: договорились с авиакомпанией S7 о хорошем тарифе, с руководством комплекса - о специальных сертификатах, и создали очень привлекательный качественный продукт всего за 10 500 рублей. Бизнес - это диалог.
Как услышать друг друга
Людмила КОРНЮШИНА, туристическая компания «ФориТур Приморье»:
- Проблемы с сервисом и инфраструктурой характерны и для других регионов, тем не менее для многих из них туризм все же стал фактором экономического и социального развития, в половине субъектов Федерации приняты программы развития туризма. Как правило, это происходит там, где власть и турбизнес работают в унисон. Не скажу, что в Приморье нет диалога. Но он должен быть более активным и продуктивным.
Елена Андреева:
- Безусловно, диалог есть, но хотелось бы большего понимания. Сегодня уже упоминались пресловутые экскурсии на саммитовские объекты. Мы не могли включиться в эту программу официально и, признаюсь честно, вошли в нее окольными путями. Нам все-таки удалось подтянуть туда своих экскурсоводов, включить в число экскурсантов детей из Спасска-Дальнего, Славянки… Не поверите, какой была ответная реакция, сколько восторженных отзывов мы получили. То есть, для того чтобы сделать благое дело, мы буквально навязали свои услуги, действуя нелегально. Так не должно быть.
Климент Ким:
- Безусловно, власть работает, но, для того чтобы эта работа была еще более эффективной, она должна взглянуть на проблемы туризма нашими глазами.
Владимир САПРЫКИН, начальник Управления международных отношений и туризма г. Владивостока:
- Власть – и городская, и краевая - прекрасно понимает ваши проблемы и старается помогать. Но, поймите, у нас нет рычагов воздействия на те же транспортные компании – это бизнес, мы можем им рекомендовать снизить цены, но мы не можем их заставить сделать это. Как не можем повлиять на руководителей производств, нежелающих открывать двери для детей-экскурсантов. Согласен, это важно. Когда-то я сам, будучи школьником, ходил на такие экскурсии. Но я не говорю о том, что мы не будем предпринимать попыток изменить ситуацию.
Что касается состояния видовых площадок, то на них в бюджете уже запланированы средства. Появятся и новые туалеты. Работаем над решением проблем парковочных мест. В Москве, например, уже появились плавучие парковки. Для нас это тоже стало бы отличным выходом, но это уже дело бизнеса – открывать такие объекты. Мы поддержим.
Ирина Кушнарева:
- Внутренний туризм, несмотря на многолетнюю практику, находится в положении молодой отрасли и нуждается в специальных протекционистских мерах со стороны государства. Я бы посоветовала городской администрации вспомнить о 131-м Законе о муниципальном образовании и посмотреть строку (эта поправка появилась еще в декабре 2008 года) о создании условий для развития туризма на муниципальном уровне. Мы столько раз за последние три года говорили об этом. На краевом уровне, надеюсь, нам удастся создать подпрограмму о развитии социального туризма, куда войдут все те вещи, которые мы сегодня обсуждали. Нужно остановить отток населения, край надо спасать. И туризм может и готов внести свою лепту, но нуждается в поддержке. Мы и власть - единомышленники. Надеюсь, нас услышат.
Андрей Пушкарев:
- Есть предложение собраться более расширенным составом, где помимо представителей турбизнеса и власти будут и подрядчики, поставщики туристических услуг. Например, провести круглый стол в мэрии Владивостока или даже в крае, собрав все заинтересованные стороны, а затем организовать подобные встречи и в других муниципальных образованиях, выстроив стройную систему мер по развитию такого важного направления, как внутренний туризм. Диалог должен быть налажен. В этом заинтересованы все стороны.
Подготовила Татьяна Орлова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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цццццц09:53, 31.01.2013#
Пустая болтовня, они не хотят работать на Российском рынке им нужна рентабельность не менее 200%. Проще всего гонять в китай. И заметьте все они просят, так как нехотят вкладывать деньги всвой же бизнес. Дороги автобусы покупайте свои, стройте свои гостиницы и. т. д.
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Псевдоним09:56, 31.01.2013#
Слушайте, о каком туризме можно говорить после констатации факта о том, что поездка в цирк (1000 р. плюс дорога)для большинства жителей края неподъемна по цене! В Китай съездить дешевле, чем на Шамору, а условия лучше не сравнивать. А на приезжих расчитывать не стоит - наш непредсказуемый климат и лето всего 2-3 недели никого не вдохновят. А если погоды нет (а особенно дождь стеной неделю без перерыва), чем вы туристов займете? Нечем.
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Псевдоним10:08, 31.01.2013#
Во Владивосток можно заманить только одним - морем. Но для этого нужна набережная не вдоль Золотого Рога, а вдоль всего Амурского Залива. Нужны круглогодичные бассейны с морской водой. Нужны рестораны морской кухни, где должно быть все, дешево и много. Нужен залитый светом по вечерам и ночам город. Нужна адекватная ми. . полиция, реально защищающая горожан и гостей от гопников, а не констатирующая факт, что кого-то в очередной раз огрели по башке на набке. Нужно. . . да много еще чего нужно.
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1234510:50, 31.01.2013#
И ещё. В Японии есть звание "человек - национальное достояние", - очень хороший способ указать всем на лучшего. . . Не скребёт ли душу чиновников администрации Владивостока и туроператоров, работающих на внутренний туризм, бедственное положение "Лиги ходьбы", её основателя В. Китаева?! Город, многократно прославленный им и его сподвижниками в мировом масштабе, не находит возможности выделить Для Лиги нормальное помещение - в центре города! - БЕЗ арендной платы или с минимальной, где был бы не только офис для приёма туристов, но и Музей Лиги Ходьбы - это же уникальный музей для пропаганды здорового образа жизни и патриотизма!!! Это ж насколько надо быть скучными людьми, дорогие чиновники, сидящие на внутреннем туризме, чтобы не использовать такую уникальную изюминку для прославления Владивостока, как создание такого Музея, где столько изумительных фотографий и наград!!!!!! Там должна висеть огромная карта мира с обозначенными маршрутами Лиги, где преодолевая усталость, проливая вёдрами пот, наши земляки с энтузиазмом побеждали все ходоков мира! Это ж какая фишка! Ну не будьте же так скучны, господа хорошие, - сделайте это, иначе жизнь ваша будет только себеслужением, - с чем придёте к Господу?. .
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1234510:33, 31.01.2013#
"Ну, а ты у нас на кой - с вострой саблею такой?" - ей-богу, Владимир Георгиевич, Вы собой украшаете любое мероприятие! Однакоже, мля, чиновники у нас не только для красоты. . . Создайте муниципальный парк автобусов и вахтовок, обслуживающих внутриприморский туризм по разумным ценам, - делов-то! Да, надо думать, хлопотать, договариваться, изыскивать средства и т. д. , а не только красоваться, вздыхать и разводить руками.
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сергей15:03, 31.01.2013#
Согласен с ФЕДОТОМ 1 Собрались решать вопросы внутреннего туризма ТУРОПЕРАТОРЫ. Равносильно тому что проблемы развития МПС собрались решать проводники2 что то не видел туроператоров вкладывающих деньги в дороги на ПИДАН, ФАЛАЗУ, места прибывания отдыхающих. Все эти затраты только на самих базах отдыха. 3. Если департамент ТУРИЗМА оказывает содействие в решениях вопросов развития туризма, то смежные управления и департаменты администрации края просто не хотят видеть проблемы или принимают больше сил и энергии чтоб снять эти проблему путём запрета, штрафа и запрещения. 4. Необходимо расставить приоритеты развития туристических зон: на море, в лесу, в горах, сплавы по рекам и др. Необходимо разграничить места создания мест отдыха. Место отдыха для корпоративов не может соседствовать с местом проведения активног отдыха, а если соседствуют определить при каких условиях. 4. Чтоб решить проблему внутреннего туризма необходимо в первую очередь собрать на уровне ЗАМ ГУБЕРНАТОРА поставщиков услуг, т. е тех кто предоставляет эти услуги на первой линии и ДЕПАРТАМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ, и решить вопрос что им надо, что они могут дать сегодня, завтра. Волевым решением ГУБЕРНАТОРА заставить администрацию решать вопросы а не соботировать их
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сергей11:07, 01.02.2013#
интересно читаются ли комментарии автором статьи и организатором круглого стола. будут ли на следующей встрече представители дептуризма кто разрабатывает программы, будут ли представители организаций представляющих услуги и пытающиеся развить внутренний туризм со времен когда этого понятия и небыло. можно ли узнать о круглом столе когда он планируется, а не когда он прошёл. ? обязательно ли быть при этом постоянным читателем ЗР?
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Псевдоним18:20, 10.02.2013#
Как нет денег? А куда идут деньги от аренды побережий всех наших пляжей ? Кто встречает летом нас на въезде на пляж? - криминальные морды с матом-перематом, в их руках "веревочка" отдыха простых горожан. СТЫД и ПОЗОР Владивостоку в 21 веке. Кто к нам приедет, увидив ТАКОЕ?
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Псевдоним19:35, 10.02.2013#
Избалованного иностранного туриста в Приморье можно привлечь только "изюминкой", которой нет нигде в других городах и странах. Модно сейчас экологический туризм-наш лес, растения, цветы, водопады, звери, зимняя рыбалка охота. Модно-исторический туризм-это музеи, старый Владивосток, исторические события и герои, экскурсии по городу, места проживания древних людей, их городище, а в городе им скульптуры и памятники, как в Канаде. Морской туризи по заливам, островам, новый океанариум, заводы по разведению морских ДВ обитателей моря. В 2018 году Зимняя Олимпиада в Ю. Кореи - надо срочно с федералами развивать все виды зимнего спорта, чтобы у нас прошла адаптация российских спортсменов. Но в каждое из перечисленных надо много вложить и обустроить, а главное интересно представить.
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