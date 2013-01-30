Внутренний туризм в Приморье: головная боль или точка роста?

«ЗР» провел круглый стол по проблемам внутреннего туризма, собрав крупных приморских туроператоров и представителей власти

По мнению главы Ростуризма Александра РАДЬКОВА, отношение к внутреннему и въездному туризму в российских регионах изменилось к лучшему: он наконец-то стал превращаться в фактор экономического и социального развития. На Дальнем Востоке и в Приморье, в частности, на эту отрасль возлагались и возлагаются особые надежды.

«Подготовка к саммиту АТЭС стала мощным импульсом для развития города и отчасти края. Много говорилось о том, что предпринимаемые усилия должны, в частности, резко увеличить поток туристов. И край действительно получил новые, я бы так сказал, туристические активы, но этого оказалось мало, и туризм, в том числе и внутренний, до сих пор воспринимается не как точка роста, а как головная боль, - открыл работу круглого стола главный редактор «ЗР» Андрей ПУШКАРЕВ. – Мы видим, что туроператоры стараются – разрабатывают новые маршруты, открывают новые направления, даже получают за это призы и награды, - но статистика упрямо свидетельствует: результата, которого все ждали, нет. Что мешает развивать это направление?

На кого рассчитывать?

Ирина КУШНАРЕВА, руководитель образовательной программы «Туризм» ДВФУ, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Туристское объединение международной интеграции «Окно в Евразию»:

- В соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в РФ» приоритетными направлениями государственного регулирования туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма.

В качестве положительных факторов в этой сфере хочется отметить достижение на всех уровнях, включая СМИ, понимания важности и необходимости совместного обсуждения проблем развития внутреннего туризма, заинтересованность властных структур в создании в крае современной туристской индустрии, принятие государственной программы Приморского края «Развитие туризма на 2013-2017 годы»

Вместе с тем есть причины, которые влияют на состояние и дальнейшее развитие внутреннего туризма в крае. Например, недостаточный уровень материального благосостояния массового потребителя. Для социальной категории туристов - людей третьего (нетрудоспособного) возраста, составляющих в развитых странах значительный поток туристов, - на рынке края продукта практически нет. Как нет и детского туризма.

Но ведь так было не всегда. До перестройки только во «Владивостокском бюро путешествий и экскурсий», которое я тогда возглавляла, было не просто разработано, а реально востребовано более 50 экскурсионных маршрутов по г. Владивостоку и Приморскому краю, ежедневно на экскурсионный маршрут выходило 12 автобусов, и поток туристов не уменьшался. Другая причина - влияние международного туризма и его рынка. По прогнозам ВТО, в ближайшие 10 лет приоритетными направлениями для отдыха и путешествий будут Китай, Испания, Франция и страны АТР, и, несмотря на строящиеся 5-звездочные отели во Владивостоке, мы вряд ли сможем конкурировать с международным рынком – это касается стоимости, качества и ассортимента предлагаемых услуг. Поэтому, каких бы привлекательных объектов показа и мест размещения мы ни настроили – процент рентабельности будет низок. И, наконец, дефицит квалифицированных, профессионально подготовленных кадров контактных массовых профессий в сфере внутреннего туризма: гидов, экскурсоводов, инструкторов - проводников.

Проблемы все те же

Климент КИМ, заместитель директора Агентства путешествий «Приморский клуб»:

- Внутренним туризмом я занимаюсь с начала 2000-х годов, и, хотя не могу не отметить, что позитивных моментов стало больше, есть проблемы, которые не решаются не то что годами – десятилетиями. Простой пример. Принимаем группу туристов с парома, ведем к подводной лодке. Вы, кстати, ходили когда-нибудь пешком по этому маршруту? Летом - грязь, зимой – гололед. Туалетов, куда можно оперативно сводить 50 человек, не было и нет. Объектов показа хватает, причем замечательных, но подъезда к ним для туристических автобусов нет, не считая крошечные пятачки. А если каждая из компаний, собравшихся сегодня за круглым столом, отправит хотя бы по одному автобусу, и вовсе наступит коллапс. Да что там говорить, не хватает даже урн, и мы сами провоцируем туристов делать свалки. Словом, показывать есть что – условий нет.

Елена АНДРЕЕВА, генеральный директор компании «Мирабель-Тур»:

- Дело в том, что законодательных актов, согласно которым за памятниками природы и другими туристско-рекреационными ресурсами осуществлялся бы уход, попросту нет. Последний год эти объекты обсуждались и закреплялись в 1986 году (!). И больше эти вопросы не поднимались. Только ленивый не рассуждает сегодня о Пидане или Еламовских водопадах. Но говорить о них надо на законодательном уровне, как и о закреплении земли, на которых находятся другие объекты показа – те же видовые площадки. На Маяке, например, есть место, запечатленное когда-то на известной банкноте. Видели, в каком виде оно сегодня находится? И кто должен привести его в порядок? Турфирмы, которые повезут туда туристов? Но на каком основании и что получат взамен - на чем заработают, оправдав серьезные вложения?

Туалеты и парковки, а точнее их отсутствие, уже набили оскомину всем. Но воз проблем и ныне там. Казалось бы, чего проще – обязать при строительстве очередного торгового центра предусмотреть бесплатный общественный туалет. Или проконтролировать, чтобы на месте заявленного многоуровневого паркинга не была построена торговая зона. Добавим негатив, исходящий от прессы – турфирмы плохие, показывать не могут, цены задирают… Но ведь стоимость того или иного турпродукта в первую очередь зависит от поставщиков туристских услуг, а не от нашей прибыли.

Хочется верить в то, что ситуация изменится. А пока я вынуждена с внутреннего туризма отвлекаться на тот же Хуньчунь, отправляя туда, а не на приморские турбазы большие группы туристов на новогодние праздники, причем делая это со спокойной душой, не переживая о том, будет или нет горячая вода, расчистят или нет дороги в случае снегопада…

Ирина Кушнарева:

- Неадекватный ценовой фактор, касающийся проживания, питания и особенно транспортного обслуживания, действительно является большим препятствием на пути развития профориентационного, ознакомительного и познавательного видов туризма. Транспортные затраты в турпродукте – неподъемны. В конце 1980-х на представление «Цирк зажигает огни» из Уссурийска и Находки во Владивосток мы отправляли детские группы на электричках. Стоимость такой поездки была весьма разумной. Сегодня для краевого ребенка билет в цирк в комплекте с тем же попкорном обходится минимум в 1000 рублей, добавьте к этому транспортные расходы на автобус или электричку – и поймете, что для большинства населения края этот комплекс не подъемен по цене.

Еще одна проблема - недостаточное количество гостиниц в высокий сезон. Речь не о 5-звездных отелях, а об экономичных местах размещения - 2-3 звезды. Недаром в ходе проведенного недавно опроса самым бесполезным объектом саммита приморцы назвали «хаятты».

Ну и главная боль всех туроператоров – транспортные расходы. Хотелось бы предложить властным структурам соответствующей компетенции внести условия в тендеры на городские перевозки - выделение раз в месяц бесплатного автобуса для обслуживания социальной категории туристов – людей третьего возраста, детей, воспитанников детских домов. Хочется верить, что это пожелание когда-нибудь будет учтено.

Узнать – значит полюбить

Ольга ВАСИНА, директор туристической компании «Ольга»:

- Внутренний туризм обладает важнейшей функцией, о которой сегодня почему-то забывают, – он воспитывает патриотизм, как бы высокопарно это ни звучало. И это очень актуально на фоне рассуждений о том, как остановить отток населения. Но ведь чтобы полюбить край, привязаться к нему всей душой – его надо знать. Обожаю Тернейский район, куда мы разработали несколько уникальнейших программ. Один из любимых детьми – 6-дневный маршрут «Путем Лаперуза». Надо видеть глаза детей, возвращающихся оттуда, слышать их восторженные: «Мама, папа, вы не представляете, какая там красота!!! Мы должны туда поехать все!» И я точно знаю, что это чувство - осознание того, насколько красив и богат его край - останется у ребенка навсегда. Но сейчас мы вынуждены сворачивать северные программы, и этот маршрут в том числе, по банальной причине: транспортная компания оповестила нас о повышении стоимости автобуса до 100 000 рублей. Разделите это на 12-15 туристов и поймете, что только транспортные расходы в путевке составляют более 8000 рублей. Добавьте питание, проживание, сопровождение… А прибыль, в конце концов? И что в результате выберет турист - поездку на север края или за меньшие деньги в приграничный Китай?

Девять лет моему проекту «Русское подворье». Ничего ни у кого не прошу, кроме куска земли, и девять лет мне отказывают. А ведь это не коммерческий, а социальный проект, предусматривающий рабочие места для пенсионеров, которые занимаются художественным ремеслом.

Построили мосты – замечательно, мы тут же разработали интереснейшие экскурсии, подготовили гидов и обратились с официальным письмом в администрацию г. Владивостока. Хотите, чтобы жители увидели и осознали результаты огромной работы, перестав обсуждать на кухнях, кто и сколько положил себе в карман на стройках саммита? Мы готовы вам в этом помочь. В ответ - официальная отписка. Да, подобные экскурсии были организованы одной из партий накануне выборов, но те, кому они были адресованы, жаловались на отсутствие информации и непрофессионализм экскурсоводов, в роли которых выступали рядовые работники мэрии. Для чего их проводили? Для галочки? Прошу – помогите с выделением одного автобуса раз в неделю или хотя бы пару раз в месяц, для того чтобы мы могли возить на саммитовские объекты социальных туристов. Мне говорят, мол, ты же коммерсант, вот и зарабатывай, продавай туры. На ком зарабатывать – на стариках, которые прожили во Владивостоке всю жизнь, развивая этот город, и, безусловно, заслужили увидеть его новый облик, или на воспитанниках детдомов, развивая в них любовь к малой родине, для того чтобы они полюбили ее и захотели здесь остаться? Подобные экскурсии - не бизнес-проект, это социальная программа. И нам нужна поддержка.

Ирина Кушнарева:

- О таком проекте говорил еще экс-губернатор ДАРЬКИН: каждый школьник с периферии должен увидеть хотя бы столицу края и кампус федерального университета, который строился, в том числе, и специально для него.

Ксения ОМЕЛАЕВА, туристическая компания «Новый век»:

- Действительно, сегодня много и на всех уровнях говорят о развитии патриотизма, о поднятии престижа рабочих профессий, о нехватке кадров на предприятиях края. Наша компания, занимающаяся детским туризмом, организует специальные экскурсии на действующие производства, которых, к слову, осталось не так много. Но руководители предприятий не идут нам навстречу. И это удивляет, притом что все жалуются на нехватку рабочих рук. Так покажите школьникам, в т.ч. с районов края, свои предприятия! Познакомьте их с производством, покажите свою заинтересованность в молодых кадрах, и у вас будет подрастать будущая смена! Сейчас мы находимся в процессе достижения договоренности с «Дальпрессом», у нас готова замечательная экскурсия (помимо посещения собственно производства, показываем школьникам те места, где когда-то были городские типографии, ведем их в Музей редкой книги). Программа пользуется спросом, несмотря на высокую транспортную составляющую )аренда автобуса). Прибыль небольшая, но отдача радует - детям нравится. Мы готовы выполнять все требования предприятий, только бы разрешали проводить экскурсии.

Подпишусь под каждым словом о топливно-транспортной составляющей любой программы и не желании подрядчиков идти на уступки, в результате чего даже городские экскурсии для школьников обходятся минимум в 450-500 рублей, но не каждый родитель готов заплатить такие деньги.

Есть сложности с организацией летних профильных детских смен. Для того чтобы запустить «Школу дикой природы» (которая не раз становилась победителем в одном из отраслевых конкурсов) - нужно выполнить массу условий.

Продвижение должно быть комплексным

Ирина Кушнарева:

- Еще одна важная проблема - отсутствие активного имиджевого позиционирования Приморья как привлекательного туристского центра. Безусловно, работа в этом направлении ведется. Не могу не отметить PITE-2012, уровень которой серьезно вырос и привлекает все больше иностранных гостей. В этом году она станет еще более успешной и зрелищной, постараемся включить туда ярмарочный компонент. Но вот в чем парадокс – Гуам, Малайзия, Сингапур, Турция выражают интерес к краю, а российские регионы - нет. Хотя, уверена, они бы поехали - и москвичи, и питерцы, - если бы мы коллективным стендом стояли на таких выставках, как «Интурмаркет», MITE. Но, повторюсь, для этого нужна поддержка, в т.ч. финансовая. Приезжаешь на «Интурмаркет» – камчадалы, якуты и другие соседи по ДФО шикарно представлены, вместе с администрациями (как правило, стендовая оболочка идет за счет области или края). У нас до настоящего времени такая практика отсутствовала.

Надеюсь, ситуация изменится. По крайней мере, понимание губернатором сути проблем чувствуется. Об этом свидетельствует принятая госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае». Хочется, чтобы городские и краевые власти включились в продвижении регионального продукта, одним турфирмам с этим не справиться. Ведь если механизм заведется – выиграет не только турбизнес, выиграет Приморье в целом.

Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, коммерческий директор компании «БИЛЕТУР»:

- При этом нельзя уповать только на власть. Когда мы сами приезжающим туристам скептически говорим о том, как у нас все плохо и печально, это не власть вредит имиджу – мы сами. И начинать нам всем, приморцам, надо с себя.

Нужны дотации

Ирина Кушнарева:

- Действительно, без дотаций отрасли не обойтись. Турбизнесу и так непросто, все финансовые риски он несет на своих плечах. По законодательству туроператор в одном лице ответственен за все перед нашим уважаемым туристом.

Знаю, что в новой краевой программе по развитию туризма предусмотрены субсидии, правда в основном на материально-техническую базу (в этой части она пересекается с программой развития малого и среднего бизнеса). Тем не менее как только программа будет принята – надо всем заинтересованным игрокам включаться в разработку подпрограммы.

ТурБИЗНЕС должен зарабатывать

Климент Ким:

- Сегодня много говорят о социальной подоплеке внутреннего туризма. Но при этом мы не должны забывать и о том, что мы с вами все-таки занимаемся бизнесом и должны зарабатывать. Это нормально. Будем зарабатывать – увеличатся отчисления в местные бюджеты, которые пойдут в т.ч. на решение социальных проблем. Пока же мы в него только вкладываем.

Елена Андреева:

- Согласна, как бы ни лежала у меня душа к внутреннему туризму, денег он не приносит. Я вынуждена заниматься внешним туризмом, для того чтобы иметь возможность заработать, содержать штат людей сохранять бизнес и развивать внутренние маршруты.

Татьяна Солодовникова:

- Сегодня много говорилось о сложностях работы с поставщиками услуг, теми же транспортными компаниями. Да, они есть, но, на мой взгляд, надо все же уметь договариваться. Не поверю, что, работая на каком-то направлении продолжительное время, нельзя договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Те же автотранспортные компании не заинтересованы в том, чтобы их автобусы простаивали.

Например, мы работаем с сахалинским горнолыжным комплексом «Горный воздух» и на новогодние праздники отправили туда более 300 человек: договорились с авиакомпанией S7 о хорошем тарифе, с руководством комплекса - о специальных сертификатах, и создали очень привлекательный качественный продукт всего за 10 500 рублей. Бизнес - это диалог.

Как услышать друг друга

Людмила КОРНЮШИНА, туристическая компания «ФориТур Приморье»:

- Проблемы с сервисом и инфраструктурой характерны и для других регионов, тем не менее для многих из них туризм все же стал фактором экономического и социального развития, в половине субъектов Федерации приняты программы развития туризма. Как правило, это происходит там, где власть и турбизнес работают в унисон. Не скажу, что в Приморье нет диалога. Но он должен быть более активным и продуктивным.

Елена Андреева:

- Безусловно, диалог есть, но хотелось бы большего понимания. Сегодня уже упоминались пресловутые экскурсии на саммитовские объекты. Мы не могли включиться в эту программу официально и, признаюсь честно, вошли в нее окольными путями. Нам все-таки удалось подтянуть туда своих экскурсоводов, включить в число экскурсантов детей из Спасска-Дальнего, Славянки… Не поверите, какой была ответная реакция, сколько восторженных отзывов мы получили. То есть, для того чтобы сделать благое дело, мы буквально навязали свои услуги, действуя нелегально. Так не должно быть.

Климент Ким:

- Безусловно, власть работает, но, для того чтобы эта работа была еще более эффективной, она должна взглянуть на проблемы туризма нашими глазами.

Владимир САПРЫКИН, начальник Управления международных отношений и туризма г. Владивостока:

- Власть – и городская, и краевая - прекрасно понимает ваши проблемы и старается помогать. Но, поймите, у нас нет рычагов воздействия на те же транспортные компании – это бизнес, мы можем им рекомендовать снизить цены, но мы не можем их заставить сделать это. Как не можем повлиять на руководителей производств, нежелающих открывать двери для детей-экскурсантов. Согласен, это важно. Когда-то я сам, будучи школьником, ходил на такие экскурсии. Но я не говорю о том, что мы не будем предпринимать попыток изменить ситуацию.

Что касается состояния видовых площадок, то на них в бюджете уже запланированы средства. Появятся и новые туалеты. Работаем над решением проблем парковочных мест. В Москве, например, уже появились плавучие парковки. Для нас это тоже стало бы отличным выходом, но это уже дело бизнеса – открывать такие объекты. Мы поддержим.

Ирина Кушнарева:

- Внутренний туризм, несмотря на многолетнюю практику, находится в положении молодой отрасли и нуждается в специальных протекционистских мерах со стороны государства. Я бы посоветовала городской администрации вспомнить о 131-м Законе о муниципальном образовании и посмотреть строку (эта поправка появилась еще в декабре 2008 года) о создании условий для развития туризма на муниципальном уровне. Мы столько раз за последние три года говорили об этом. На краевом уровне, надеюсь, нам удастся создать подпрограмму о развитии социального туризма, куда войдут все те вещи, которые мы сегодня обсуждали. Нужно остановить отток населения, край надо спасать. И туризм может и готов внести свою лепту, но нуждается в поддержке. Мы и власть - единомышленники. Надеюсь, нас услышат.

Андрей Пушкарев:

- Есть предложение собраться более расширенным составом, где помимо представителей турбизнеса и власти будут и подрядчики, поставщики туристических услуг. Например, провести круглый стол в мэрии Владивостока или даже в крае, собрав все заинтересованные стороны, а затем организовать подобные встречи и в других муниципальных образованиях, выстроив стройную систему мер по развитию такого важного направления, как внутренний туризм. Диалог должен быть налажен. В этом заинтересованы все стороны.

Подготовила Татьяна Орлова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.