Руины нашего городка

Корреспондент «ЗР» прошелся по памятникам бесхозности Владивостока

Есть городские руины, вызывающие трепетное чувство, как символы некого вызова властям, бесшабашного пофигизма собственников и вечного бардака. Они вросли в живую ткань города, стали неотъемлемой частью его сущности. В их соседстве вполне заурядные строения выглядят шедеврами зодчества и опрятности. Исчезни эти «памятники бесхозности», и все великолепие Владивостока померкнет, станет не столь впечатляющим…

Иногда эти интересные объекты стыдливо закрыты. Хотя, может быть, стоит наоборот открыть их нашим глазом. Например, бывшее здание библиотеки им. Горького на ул. Светланской, 119. Сейчас его фасады для зрителя закрыты, как очаг Папы Карло, полотнищами с рисованными окошками. В сумерках или по темноте можно принять и за вполне здоровый дом, в котором почему-то не светятся окошки. Библиотека много лет назад была эвакуирована отсюда, а здания так и не коснулись ни золотые руки строителей, ни ковш бульдозера. И висят себе бутафорские фасады, скрывая, как растущие в стенах трещины готовят дом к самостоятельному обрушению.

Другой знаменитый объект - стены дома на ул. Семеновской,1. Он очень популярен у студентов-дизайнеров, которые на нем оттачивают в своих курсовых и дипломных работах свою фантазию в приемах реконструкции и дизайна зданий. Его тоже как-то однажды решились было закрыть огромным рекламным щитом. В конечном итоге часть дома за ним каким-то образом превратилась в прах.

Небольшой двухэтажный кирпичный домик на ул. Светланской, 109/2, соседний со зданием американского консульства, явно относится к «старому Владивостоку». Видимо, однажды его посетил огонь. После чего его дверные и оконные проемы были забиты, но любопытные вскрывают их и проникают внутрь. А ведь здесь тоже могло бы поселиться какое-нибудь консульство, если бы строение привести в порядок.

Через дорогу напротив величественного жилого комплекса «Атлантис» находится еще один немой свидетель истории города - малоэтажное здание на ул. Арсеньева, 15, мимо которого ежедневно проходят сотни туристов и командированных, гостюющих в гостиницах «Владивосток» и «Амурский залив». Скоро к ним добавятся и гости пятизвездочного «Хаятта», строительство которого завершается на мысе Бурном. И что удивительного они могут видеть в этом доме?

Как он умирает… В одной его части еще кто-то пытается жить, в другой, выходящей к тротуару ул. 1-й Морской, - пустые окна, разорение внутри, а с восточной стороны - природа уже вырвалась наружу стволами деревьев из бывшей комнаты, от которой остались только голые стены.

В четырехэтажном здании на ул. Комарова, 12, входившем ранее в комплекс краевой клинической больницы, когда-то еще в 90-х радостно царили голоса выздоравливающих пациентов. Однажды оно, видимо, потребовало капитального ремонта. Но не дождалось. Трудно сказать, кому оно нужно в безобразном заброшенном виде, но оно стоит и продолжает ждать…

Конечно, определенную славу уже названных объектов недвижимости трудно затмить каким-то другим, прячущимся на окраинах и на тихих улицах, но они своими «вкраплениями» наглядно демонстрируют: как здоровый городской организм поражается мертвыми клетками.

Например, здание на ул. Калинина, 116 (или 114 - время не оставило номера дома на стенах). В каком-то далеком прошлом оно, вероятно, было небольшой местной школкой, о чем свидетельствуют стены первого этажа исторически-казарменного типа и давняя надпись на нем: «Учиться и учиться». /Ленин/». Однажды это здание попытались реанимировать под что-то полезное, и над старым этажом возникло три новых, но попытка - не пытка: она не удалась. Так и стоит здание, которое могло, наверное, быть чем-то полезным для города и горожан.

Двухэтажное здание на ул. Пихтовой, 33 в прошлой жизни было детским садиком, а будет ли оно продолжать жить - это зависит не от него. Рядом уже долгие годы возводится комплекс кооперативного жилья, есть другие дома, в которых есть дети, которые могли бы посещать детский садик, но, если и посещают его какие-то дети, то ничуть не для получения дошкольного воспитания…

Ничто не вечно. И когда-то эти объекты окончательно исчезнут с карты города, и будущие поколения не смогут оценить той «великой» роли, которую они играли в наше время.

Виктор КУДИНОВ.

Фото автора и Игоря КРАВЦА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.