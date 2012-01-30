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Предприниматели восстали против земельного налога

30 Января 2012, 16:27 | Владивосток

Как и предсказывал «ЗР», резкое повышение земельного налога и арендной ставки земли во Владивостоке вызовет накал страстей, когда предприниматели получат первые расчеты и выяснят, что им придется платить в разы больше, чем в 2010 году. Так и случилось.

В связи с изменением механизма оценки кадастровой стоимости земли во Владивостоке ставка земельного налога и арендных платежей увеличилась в среднем в 3 раза. Хотя в отдельных случаях речь идет о 30-кратном повышении, а в некоторых - налоги и вовсе снизились. Посыпались многочисленные обращения в администрации Владивостока и Приморского края. И в прошлую пятницу, 24 июня, в Думе Владивостока состоялось заседание рабочей группы, которую возглавляет председатель думского комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марина ЛОМАКИНА, по рассмотрению обращений предпринимателей.

Ранее арендные платежи и ставка налога рассчитывалась в зависимости от расположения участка: соответственно, по самой высокой ставке платили в историческом ядре Владивостока, по самой низкой – в пригороде. Новая методика, импортированная администрацией Приморья из Омской области, предложила иной подход, в основу которого берется количество сделок с землей в том или ином участке. Чем больше сделок, тем, соответственно, участки более привлекательны для инвестиций, тем выше их кадастровая стоимость. В реалиях Владивостока это привело в частности, к резкому повышению налогов на участках, прилегающих к стройкам саммита АТЭС – ведь в последние годы там проходит львиная доля сделок с недвижимостью.

Данная кадастровая стоимость утверждена губернатором Приморского края, при том, что земельный налог целиком поступает в муниципальный бюджет. В полномочиях муниципальной власти через регулирование налоговой ставки снизить платежи либо вообще освободить от уплаты налога определенные категории плательщиков.

Администрация Владивостока разработала проект муниципального правового акта, в котором предусмотрено освобождение от земельного налога ряда категорий физических лиц, в частности, ветеранов ВОВ и инвалидов, а также льготы для некоммерческих учреждений образования, культуры, спорта, которые не финансируются из государственного и муниципального бюджетов. Послаблений для представителей малого и среднего бизнеса МПА не предусматривает.

С предложением от предпринимателей выступил директор рынков «Березка» и «Строитель» Павел ГЕТМАН. Он заявил о согласии субъектов МСП на разумное повышение ставок налога и арендных платежей – в пределах 15-20 % в 2011 году. В качестве аргумента Гетман изложил следующую мысль. Фактические сборы земельного налога и арендных платежей уменьшились, поскольку предприниматели не хотят платить в разы больше и сейчас выжидают, чем закончится разбирательство. Приведение их на приемлемый уровень вызовет рост поступлений в бюджет.

Представитель Лиги торговых предпринимателей Марина ШЕМИЛИНА предложила оставить уровень земельного налога для представителей малого бизнеса в 2011 году на уровне 2010-го. А в последующем увеличивать ставку налога на годовой коэффициент инфляции.

Заместитель председателя совета Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Юрий КОРСАКОВ предупредил, что власти в долгосрочной перспективе вполне могут получить негативные последствия для того же бюджета – люди будут закрывать свои бизнесы из-за неадекватных налогов, и предложил повышение налоговых ставок в разумных пределах – до 20% в нынешнем году по отношению к уровню 2010 г.

Как сообщает РИА PrimaMedia, депутаты суммировали предложения от предпринимательского сообщества и городской администрации, высказав пожелания выработать некий компромиссный вариант. Между тем первый срок уплаты земельного налога в мае давно миновал.

Автор: ИА PrimaMedia.Ru
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