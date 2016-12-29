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Во Владивостоке попытались продать школу

29 Декабря 2016, 15:49 | Владивосток

Аукцион, намечавшийся на 27 декабря, на котором МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» предполагало реализовать во Владивостоке участок с недостроенной школой на ул. Черняховского, 5а, был признан не состоявшимся, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это притом, что он выставлялся на продажу уже не первый раз, и его стартовая цена по сравнению с предыдущим аукционом была снижена практически в два раза – со 157,3 млн рублей год назад до 80 179 000 рублей в декабре 2016 года.

При дефиците во Владивостоке участков, пригодных для строительства крупных объектов, казалось бы, этот, площадью 19 373 кв. метров, должен был уйти, как говорится, влет. Но застройщики в очередной раз проигнорировали выгодное предложение в обжитом районе, где должны проще решаться вопросы согласования строительства с сетевиками, выше шансы на реализацию готовой строительной продукции и есть еще ряд других жирных плюсов.

Кстати, как один из плюсов подразумевается здание недостроенной школы со строительной готовностью около 39%. Правда, потенциальные застройщики полагают, что достраивать его нет никакого смысла, и в данном случае «степень готовности подверглась чудовищному износу». Простоявшая более четверти века коробка, открытая со всех сторон воздействию разрушительных природных и антропогенных сил, утратила нужные для этого качества, и лучшим решением был бы снос. Во всяком случае, в самой Администрации  Владивостока давно пришли к выводам, что достройка этой школы по разным причинам уже невозможна, хотя потребность в ней остается.

Снос здания для застройщика – это дополнительные затраты и время. То есть, приобретение этого участка, где сегодня возможно строить многоэтажные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения выглядит сомнительным.

Руководитель одной из компаний, который в очередной раз подыскивал участок под строительство новых жилых домов, отметил, что строительство в этом месте рискованно, неудобна логистика, да и соинвесторы компании не пожелают вкладываться в строительство в таком неудачном по их мнениям месте.

Сейчас рядом с непроданным участком с недостроенной школой продолжает строиться новый жилой микрорайон «Молодежный». Генеральный директор ООО «ИК «Восточные ворота» Иван БУЛЕНОК отметил, что в принципе предлагаемый городом участок рассматривался в этой компании, и даже есть проработки со строительством на этом участке двухсекционного 17-этажного дома и спорткомплекса, но это пока что отдаленные планы. Перспективнее пока строительство других зданий и осуществление более заманчивых проектов. Во всяком случае, за такие миллионы покупать эту землю застройщик не собирается, потому что такая покупка повысит стоимость квадратного метра жилья и сделает его менее привлекательным для покупателей.

Не проявили потенциальные покупатели интереса и к двум другим объектам недвижимости, которые МКУ «АПМЗН» предлагал на этом же аукционе. Но, если на помещение на ул. Надибаидзе, 6а площадью 68,7 кв. метров по начальной цене 2,2 млн рублей и был единственный желающий, которому по условиям аукциона продажу оформить было невозможно, то купить помещения площадью более 300 кв. метров в самом центре Владивостока, на ул. Нерчинской, 42 по начальной цене всего за 13,1 млн. рублей не захотел никто.

Виктор КУДИНОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: строительство  площадь  участок  квадратный метр  продажа  аукцион 



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