Новый авиарейс связал Приморье и Республику Корея

Авиакомпании Air Philip начала выполнять новый авиарейс между Приморьем и южнокорейским городом Муан. Первый рейс уже принял Международный аэропорт Владивостока, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в аэропорту, авиакомпания Air Philip будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток – Муан три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах Embraer ERJ-145. Жители и гости Владивостока смогут добраться в южнокорейский город прямым рейсом за три часа.

«В настоящий момент авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют два российских перевозчика – «Аврора» и S7 Airlines, и южнокорейские перевозчики – Korean Air, Jeju Air, T’way Air, Eastar Jet и Air Busan», – сообщил директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.

Фото zrpress.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.