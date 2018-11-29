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Новый авиарейс связал Приморье и Республику Корея
Авиакомпании Air Philip начала выполнять новый авиарейс между Приморьем и южнокорейским городом Муан. Первый рейс уже принял Международный аэропорт Владивостока, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как сообщили в аэропорту, авиакомпания Air Philip будет выполнять рейсы по маршруту Владивосток – Муан три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах Embraer ERJ-145. Жители и гости Владивостока смогут добраться в южнокорейский город прямым рейсом за три часа.
«В настоящий момент авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют два российских перевозчика – «Аврора» и S7 Airlines, и южнокорейские перевозчики – Korean Air, Jeju Air, T’way Air, Eastar Jet и Air Busan», – сообщил директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.
Фото zrpress.ru.
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