Демонстрационная поездка по маршруту Владивосток - аэропорт Кневичи прошла под контролем Правительства РФ

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. ОАО «РЖД» завершило строительство железной дороги для маршрута интермодального пассажирского сообщения Владивосток - аэропорт Кневичи.

29 ноября во Владивостоке состоялась демонстрационная поездка по маршруту интермодального пассажирского сообщения Владивосток - аэропорт Кневичи.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко, глава Владивостока Игорь Пушкарев и другие официальные лица.

В ходе торжественного мероприятия Игорь Шувалов подписал памятный маршрут и вручил его машинисту демонстрационного поезда. Первый вице-премьер отметил, что на маршруте интермодального сообщения в сжатые сроки был построен участок новой железнодорожной линии, возведен железнодорожный мост над федеральной автотрассой и произведена реконструкция технических обустройств, верхнего строения пути на существующей линии.

- Этот проект очень важен. Он важен для тех, кто улетает из Владивостока и прилетает во Владивосток и для того, чтобы развивать районы Владивостока, чтобы люди чувствовали себя комфортно и могли пользоваться хорошими электричками, - подчеркнул Игорь Шувалов.

Напомним, что проект ОАО «Российские железные дороги» входит в подпрограмму «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2008-2012 годы» Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Проект включает оказание комплекса услуг авиапассажирам, в частности, предрейсовую регистрацию и прием багажа непосредственно в железнодорожном терминале Владивостока.

Согласно техническому заданию, время движения по железной дороге от вокзала Владивостока до пассажирского терминала в аэропорту «Кневичи» составит 48 минут с учетом промежуточных остановок. В конце декабря 2011 года по данному маршруту намечена экспериментальная поездка нового электропоезда повышенной комфортности ЭД-9М. Строительство пунктов посадки и высадки пассажиров будет завершено в мае 2012 года, а реконструкция вокзального комплекса на станции Владивосток – к июню 2012 года.

Подобный вид перевозок в нашей стране организован только в двух городах - Москва и Екатеринбург, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Напомним, интермодальные пассажирские перевозки – перевозки разными видами транспорта в едином комплексе оказания транспортных услуг. Проект "Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи" предусматривает именно интермодальную перевозку пассажиров ускоренными электропоездами (аналог «Аэроэкспресс» в Москве) и не является скоростным пассажирским движением. Скоростное пассажирское движение – движение со скоростью до 200 км/ч.Высокоскоростное движение пассажирское – движение со скоростью до 400 км/ч.

В настоящее время скоростное пассажирское движение в России организовано на направлениях Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород поездами «Сапсан» и в международном сообщении Санкт-Петербург – Хельсинки поездами «Аллегро».

В перспективных планах ОАО «РЖД» и Правительства РФ – организация скоростного пассажирского движения на участке Владивосток – Уссурийск. Реализации этого проекта предусматривает строительство участка отдельной скоростной железнодорожной линии.