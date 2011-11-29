Во Владивостоке полуостров Саперный примет новоселов

На полуострове Саперном смогут жить до 100 тыс. человек. Эта цифра прозвучала на совещании по корректировке плана застройки полуострова.

В рамках его подготовки на 7 декабря 2011 года запланированы общественные слушания, которые пройдут в школе №5 поселка Аякс.