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Во Владивостоке полуостров Саперный примет новоселов
29 Ноября 2011, 17:13 | Владивосток
На полуострове Саперном смогут жить до 100 тыс. человек. Эта цифра прозвучала на совещании по корректировке плана застройки полуострова.
В рамках его подготовки на 7 декабря 2011 года запланированы общественные слушания, которые пройдут в школе №5 поселка Аякс.
Автор: Юрий Рогов
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