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Новогодние распродажи во Владивостоке под большим вопросом

29 Ноября 2011, 13:27 | Владивосток

Декабрь – время новогодних и рождественских распродаж. Причем по уже сложившейся традиции особенно яркие предновогодние акции устраивают продавцы бытовой техники. Однако в этом году ситуация на рынке складывается таким образом, что массовых распродаж, похоже, ожидать не стоит.

В кризис 2008-2009 года показатели активности даже в предновогодние дни значительно снизились, однако уже в прошлом году перед Новым годом бытовая техника оказалась более чем востребованной. Крупные приморские сети по продаже бытовой техники в декабре прошлого года отмечали действительно впечатляющие результаты продаж: спрос населения на товары вырос более чем в 3 раза по сравнению с другими месяцами и более 50% по сравнению с новогодними распродажами прошлых лет. В этом году покупательский спрос на бытовую технику растет, но перед праздниками он особенно ожидаем. Однако продавцы говорят о том, что от традиционных больших распродаж, наверное, придется отказаться.

- Новогодние продажи – это своего рода индикатор оживления рынков и показатель платежеспособности потребителей, - говорит Всеволод ОЗНОБИХИН, заместитель директора Департамента бытовой техники по маркетингу и продажам ООО «В-Лазер». - В этом году рост цен на ГСМ привел к росту логистических затрат, а рост курса доллара и некоторый дефицит товара - к росту отпускных цен производителей. Для нас этот год прошел очень насыщенно: произошел резкий рост количества покупателей и наши потребности в товаре увеличились, соотсетсвенно, у поставщиков образовался дефицит. Жесткая конкуренция на рынке бытовой и цифровой техники в этих условиях приводит к снижению наценки продаж и заставляет считать каждый рубль. Поэтому, как бы ни хотелось обрадовать всех-всех покупателей большими новогодними «бонусами», но приоритет мы отдаем владельцам карточек «Престиж Клуба». Для них будут максимально выгодные условия для новогодних покупок.

Об этой же тенденции говорит и Олег КОСЕНКО, коммерческий директор сети магазинов «Домотехника»: «В связи с процессами, проистекающими сегодня в экономике, стоимость импортных товаров возрастает синхронно с падением курса нашей национальной валюты – рубля, но это не основной фактор, оказывающий влияние на цены для конечного потребителя бытовой техники и электроники. Глобализация экономики стала более явной: в 2011 году из -за событий в Японии с весны на 5-15% выросли цены на цифровые фотоаппараты и видеокамеры, а осенью из-за наводнения в Таиланде, помимо фототехники, напряженный период наступил для холодильников ряда производителей (SHARP, Mitsubishi, Hitachi и др.) и другой крупной бытовой техники.

Значительная часть товаров бытового назначения сегодня производится на сборочных предприятиях зарубежных производителей внутри России, но и это не защищает нас от кардинальных изменений цен в ближайшем будущем. На сегодня имеется существенная напряженность с доступностью бюджетных серий ЖК телевизоров ведущих брендов, что ведет к смещению предложения в более высокий ценовой сегмент и к росту цен в пределах 7-12% и на товары-заменители. За последние полтора месяца существенно выросли цены и на ноутбуки. Все это оказывает непосредственное влияние на себестоимость ряда товаров и на конечные цены на них в розничных магазинах в период предновогодней распродажи. Компания «Домотехника» делает все от нее зависящее для того, что бы эти изменения минимизировать для потребителя. Несмотря на все вышесказанное - новогодней распродаже быть, и особенно выгодными условиями мы порадуем всех участников нашей бонусной программы».

«Поиск новых технологий по увеличению отдачи от каждого вложенного рубля, каждого сотрудника, квадратного метра торговой площади – это основные задачи для нашего бизнеса в следующем году, - считает Всеволод Ознобихин. - После кризиса условия стали более строгими к бизнесу, и он тоже становится более требовательным к себе и своим ресурсам».

Автор: Елена Ардальянова
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