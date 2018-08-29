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Еще один "боинг" из Владивостока будет летать в московский аэропорт "Шереметьево"
Авиакомпания «Россия» сменит аэропорт прилета на рейсах из Владивостока в Москву
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с зимнего сезона, который начинается с 28 октября, перебазирует девять дальнемагистральных и шесть среднемагистральных самолетов из московского аэропорта «Внуково» в «Шереметьево», базовый аэропорт «Аэрофлота».
В частности, из «Шереметьево» «Россия» будет летать в города Дальнего Востока - Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан.
Авиакомпания «Россия» в настоящее время выполняет ежедневные рейсы из Владивостока в Москву (аэропорт «Внуково») на Boeing 777-300. «Аэрофлот» летает дважды в день в аэропорт «Шереметьево».
Авиакомпания «Россия» является одной из базовых авиакомпаний московского аэропорта «Внуково». Доля авиакомпании в общем пассажиропотоке аэропорта в июне составила 27,3% (593,4 тыс. пассажиров).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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