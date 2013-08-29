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Фестиваль молока пройдёт во Владивостоке

29 Августа 2013, 09:45 | Владивосток

5-6 сентября на центральной площади Владивостока пройдёт XVII специализированная выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» и тематический праздник «Фестиваль молока».

Крупнейшие предприятия - производители молока и молочной продукции из Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Артёма, Большого Камня и других городов Приморского края - представят на фестивале лучшие образцы своей продукции, проведут дегустации. Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт концертная программа с участием творческих коллективов Приморья, состоятся конкурсы и викторины, будет работать множество интерактивных площадок.

Традиционно для выставки-ярмарки «Приморские продукты питания» предприятия Приморья, производящие сельскохозяйственную и пищевую продукцию, представят здесь большой ассортимент мясных, молочных, рыбных, хлебобулочных, кондитерских изделий и многое другое. От компаний по продаже сопутствующих товаров будет предложена посуда оптом со скидкой 5%. Также компании презентуют здесь новые товары.

Неизменным в рамках выставки-ярмарки останется проведение профессионального конкурса «Гран При». Продукция, представленная на конкурс, будет оцениваться по нескольким критериям, среди них – соответствие пищевым стандартам, стабильно высокое качество, оригинальная упаковка, ценовая доступность.

Кроме того, участие в мероприятии примут представительство провинции Канвон-до (Южная Корея) и хоккайдское информационно-аналитическое агентство (Япония), компании представят широкий спектр продовольственных товаров, проведут дегустации, расскажут об уникальности их продукции.

Фестиваль молока во Владивостоке проводится впервые в рамках реализации Всероссийской программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов. Организатор мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и администрация Владивостока.

Официальная церемония открытия состоится 5 сентября в 12 часов. Время работы выставки - с 10 до 19 часов.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: молоко  торговля  сельское хозяйство  ярмарка  производители 



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