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Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет

29 Мая 2018, 13:17 | Владивосток

Осталась нерешенной одна важная проблема

Газета «Золотой Рог» продолжает следить за ситуацией вокруг продовольственного гипермаркета компании «В-Лазер», который работал в районе остановки «Дальпресс» во Владивостоке, и больше месяца назад прекратил свою работу. Как и сообщалось ранее, на его месте будет работать один из супермаркетов сети «Фрэш-25», который откроет свои двери на этом «намоленном» месте 31 мая.

Напомним, гипермаркет "Вл-Март", который входит в группу компаний "В-Лазер", закрылся в конце апреля. Бизнес продали другим предпринимателям. В прошлом году по такой же схеме уже прекратил свою деятельность магазин на Ильичева, 4, – вместо него также появился “Фрэш 25". Вице-президент группы Сергей Митрофанов рассказывал СМИ, что окончательно разочаровался в розничной торговле и будет держаться впредь от нее подальше.

Само здание осталось в собственности «В-Лазера», а «Фрэш-25» стала якорным арендатором. Костяк коллектива также остался работать с новым хозяином магазина. По крайней мере, многим рядовым сотрудникам предложено написать заявление об увольнении со старого места работы и трудоустройстве на «новом».

По официально неподтвержденным данным, владельцы «В-Лазера» не до конца рассчитались по зарплате с работниками, хотя большая часть средств все-таки была выплачена.

Газета «Золотой Рог» провела масштабное расследование причин падения некогда преуспевающей продуктовой сети. Подробности в материале «В-Лазерное шоу».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: заработная плата  супермаркет  банкротство  гипермаркет  торговля  поставки  фрэш-25  в-лазер  сеть 



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