Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
Осталась нерешенной одна важная проблема
Газета «Золотой Рог» продолжает следить за ситуацией вокруг продовольственного гипермаркета компании «В-Лазер», который работал в районе остановки «Дальпресс» во Владивостоке, и больше месяца назад прекратил свою работу. Как и сообщалось ранее, на его месте будет работать один из супермаркетов сети «Фрэш-25», который откроет свои двери на этом «намоленном» месте 31 мая.
Напомним, гипермаркет "Вл-Март", который входит в группу компаний "В-Лазер", закрылся в конце апреля. Бизнес продали другим предпринимателям. В прошлом году по такой же схеме уже прекратил свою деятельность магазин на Ильичева, 4, – вместо него также появился “Фрэш 25". Вице-президент группы Сергей Митрофанов рассказывал СМИ, что окончательно разочаровался в розничной торговле и будет держаться впредь от нее подальше.
Само здание осталось в собственности «В-Лазера», а «Фрэш-25» стала якорным арендатором. Костяк коллектива также остался работать с новым хозяином магазина. По крайней мере, многим рядовым сотрудникам предложено написать заявление об увольнении со старого места работы и трудоустройстве на «новом».
По официально неподтвержденным данным, владельцы «В-Лазера» не до конца рассчитались по зарплате с работниками, хотя большая часть средств все-таки была выплачена.
Газета «Золотой Рог» провела масштабное расследование причин падения некогда преуспевающей продуктовой сети. Подробности в материале «В-Лазерное шоу».
Новости тематики
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Владивостокская таможня призывает получать электронные таможенные гарантии
- Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- Два новых терминала создадут в Свободном порту Владивосток
- "М.Видео" во Владивостоке начнет работу уже 24 июня
- Во Владивостоке начали дешеветь электроника и бытовая техника
- Магазины и аптеки Владивостока массово отказываются принимать накопительные и скидочные карты
- Во Владивостоке учредили Дальневосточную мясную ассоциацию
Новости раздела
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
- Во Владивостоке два таможенных пункта пропуска будут работать с системой tax free
- Из Владивостока в Хабаровск запустят дополнительный авиарейс
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
- Японский холдинг начал поглощать крупную приморскую компанию
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- Один из крупнейших производителей техники откроет в Приморье свое производство
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- В российских школах введут пятую четверть
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Школьных учителей обманывают и обкрадывают с помощью системы оплаты труда
- 75% наемных работников в России бедняки и нищие