Приморцы предпочитают китайский трикотаж бархату от Роберто Ковалли

Приморский рынок ткани весьма специфичен. Он отличается не только относительно небольшой емкостью, ограниченной по большей части городским спросом, но и особенностями в предпочтениях местных жителей. При этом сам покупательский спрос способен довольно чутко реагировать на меняющиеся тенденции сезонов.

Несмотря на то что приморский рынок небольшой, он все же в последние годы становится все более насыщенным, растет ассортимент, и даже появляются новые игроки. Хотя емкость его по-прежнему такова, что приход одного нового продавца может увеличить предложение едва ли не вдвое. Например, у появившегося во Владивостоке 7 лет тому назад салона ткани «Брависсимо», принадлежащего крупной федеральной сети, сегодня, по оценкам самой компании, доля рынка превышает 60%.

Такой успех в компании объясняют предельно просто - федеральная сеть имеет возможность привлекать покупателей большими скидками, что сложно делать местным продавцам. К тому же розничные цены за счет крупного опта в Москве изначально могут существенно отличаться от розничных цен, сложившихся на местном рынке. Конкурировать с этим игроком приморским салонам очень сложно.

Впрочем, местные продавцы не считают этот рынок высококонкурентным. У каждого своя ниша. Если в салоне «Брависсимо» за годы работы в Приморье продажи выросли в целом на 50%, то в салоне «Сезоны», по словам директора Натальи ЛИПАТНИКОВОЙ, продажи в последние 2-3 года росли на 15-20%, а последний год был вообще «скачковым» прежде всего за счет роста числа покупателей в «молодежном» сегменте.

Но при таких темпах роста приморский рынок тканей, как ни странно, довольно сложно сегментировать, считают игроки. И, конечно, в ценовом разнообразии он существенно уступает столичным рынкам. В принципе премиальный сегмент во Владивостоке выделяют весьма условно.

«О премиальной области товаров на рынке тканей во Владивостоке говорить не совсем корректно, - считает Наталья БЕРЕГОВАЯ, владелица магазина «Другие ткани», - если у нас, скажем, за шелк покупатель готов платить 2,8 тыс. рублей за метр, то в той же Москве эта планка поднимается до 6 тыс. рублей. Для нас это критично. Проблема в том, что слабость рынка отчасти продиктована тем, что здесь никогда не было хорошей базы, сильных специалистов, передававших мастерство работы с тканью из рук в руки. Зато большое влияние всегда оказывали моряки, близость с заграницей. И сейчас, когда я привожу, допустим, шелковый бархат, то оказывается, что его и обрабатывать-то и некому. У нас портные часто отказываются от заказа, только услышав цену ткани».

Впрочем, нелюбовь к бархату - это еще одна специфическая особенность приморского спроса. Попытки продавать эту ткань, весьма популярную в других регионах, не были особо успешными даже при невысоких ценах.

«У нас не любят ни бархат, ни панбархат, - говорит директор салона тканей «Брависсимо» Оксана МАСЕНКО, - не умеют не только работать с ним, но и носить. Мы пробовали как-то повлиять на вкусы. Однажды завезли свыше 60 видов этой ткани коллекции Роберто КОВАЛЛИ, в общей сложности около полутонны, но даже такой ассортимент не улучшил спрос, он фактически не повысился даже, когда мы предложили скидку 70%. В итоге пришлось увести эту коллекцию в другой город, где предпочтения покупателей иные. Зато в нашем городе предпочитают трикотаж. Эта ткань, конечно же, лидер продаж. Ассортимент трикотажа таков, что спрос не снижается ни в один из сезонов».

Случайных игроков на этом рынке, как правило, не бывает. В основном все владельцы торговых предприятий так или иначе связаны со специальностью портного. При этом владелец магазина или салона зачастую оказывается не только директором, но и маркетологом: самостоятельно выбирает ассортимент для следующего сезона, закупает ткани не только в московских оптовых компаниях, но и зачастую выезжает в Европу. Не делает этого разве что салон «Брависсимо». По словам Оксаны Масенко, что пришлют из Москвы во Владивосток менеджеры сети, тем и торгует салон. Пожелания, конечно, учитываются, но в целом у федеральной компании своя стратегия. Поэтому таких тканей, как крепдешин, креп-сатин и т.д. в этом салоне не найти, зато хороший выбор, например, жаккардовых тканей.

Большие метражи во Владивосток, как правило, не везут, поскольку соответствующий потребитель здесь явление довольно редкое. Именно поэтому с коллективными заявками салоны работают исключительно по особым случаям. Тем не менее, в салон «Брависсимо», например, шелка приходят по 15-20 метров, что сложно отнести к небольшим метражам. По словам Оксаны Масенко, Владивосток в этом смысле выглядит очень неплохо. По крайней мере, далеко не все салоны этой сети, включающей 30 магазинов по всей стране, получают такой метраж по вполне понятным причинам: их продажи значительно меньше, чем в Приморье.

Если ткани более высокого ценового сегмента привозят во Владивосток в основном из Европы, то дешевые ткани поставляет по большей части Китай. По данным магазина-салона «Мастер», до 90% тканей для одежды в этом сегменте китайские. Пожалуй, только хлопковая продукция в большинстве своем российского производства. Правда, российские хлопковые ткани, как правило, все-таки не для одежды. Это бельевые ткани. Среди поставщиков по-прежнему лидируют ивановские фабрики, но есть на рынке также продукция московских фабрик и даже белорусских.

Эти производители, некогда работавшие на узбекском сырье, сейчас вынуждены закупать его в других странах. При этом хлопок, как никакие другие ткани, имеет устойчивую тенденцию роста цены. Только за прошедший год цена на сырье поднялась чуть ли не в 2 раза. Продавцы, по словам Натальи Береговой, пытаются сначала сдерживать цену за счет собственных доходов. Но долго это продолжаться не может. И уже сейчас закупочная цена на хлопковые ткани поднялась на 30%.

Тем не менее наиболее удачно выстроенные каналы поставок, по словам продавцов, все-таки с нашими российскими производителями. В отношении импортных тканей существенно усложняет логистику прежде всего таможня. Некоторые затруднения иногда возникают и с белорусскими поставщиками. Но наиболее сложная ситуация с Китаем. Дело не только в том, что некоторые виды тканей, например, хлопковые, облагаются специальными налогами. Именно из этой страны идет основной поток нелегальных тканей. Отчасти он вызван тем, что не все китайские производители сертифицируют свои ткани. Например, многочисленные мелкие кустарные изготовители, как правило, их вообще не имеют. Зато именно они готовы выполнить любой заказ на производство ткани в три дня.

Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».