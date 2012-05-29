PITE-2012: Репетиция туристической "жизни Приморья после саммита"

Приморская неделя туризма и отдыха, приуроченная к XVI Тихоокеанской международной туристской выставке Pacific International Tourism Expo (PITE) завершилась. Спорткомплекс «Чемпион» и яхт-клуб «Семь футов», где работала площадка под открытым небом – 4-я Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show - оказались самыми посещаемыми объектами города в минувшие выходные.

Стартовала «туристическая неделя» с заседания Бизнес-клуба «Диалоги», собравшего представителей краевой и городской власти, курирующих сферу туризма, и делового сообщества, включая туроператоров.

«Объекты саммитовской инфраструктуры практически готовы, федеральный центр свои обещания выполнил, и теперь уже мы с вами должны позаботиться о том, чтобы они работали на бюджет города и края, в т.ч. заполнять конференц-залы кампуса ДВФУ, развивая проекты MICE-туризма, развивать игорную зону (и для того чтобы она приносила ощутимую прибыль, численность потока должна составлять около 14 млн. туристов в год, пока же цифры кардинально другие), - сказал, открывая заседание, первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО. – Часто приходится слышать: туристы должны приехать, должны окупить... Они ничего нам не должны. Напротив, это мы должны их так заинтересовать своим турпродуктом, чтобы они захотели приехать в Приморье. Побудить их к этому – наша с вами общая задача».

Диалог власти и бизнеса получился живым и конструктивным (подробности – в следующем номере «ЗР»). Что же касается собственно PITE-2012, то 16-я выставка оказалась самой масштабной за свою историю: 52 приморские компании, 71 зарубежных, 6 из других регионов России были представлены только на одной площадке – в спорткомплексе «Чемпион». Еще 80 – на Vladivostok Boat Show.

Программа выставочных мероприятий была насыщенной: Азиатско-Тихоокеанский туристский форум, состязание гидов-переводчиков, многочисленные мастер-классы по национальной кухне, презентации туристических ресурсов Гонконга и Гуама, Сингапура и Малайзии, заседание Клуба путешественников «БИЛЕТУР», посвященное потенциалу «25-го региона». Кроме того, поскольку будущее индустрии гостеприимства края зависит от тех, кто сегодня еще только познает азы профессии, в рамках выставки состоялся финал студенческого конкурса «Туризм и гостеприимство: старт в профессию» в номинации «Ресторанный сервис».

Не менее динамичной была и развлекательная программа: дефиле исторических костюмов от «Ностальгии», автопробег, мастер-классы по национальной кухне и ремеслам разных стран, спортивные состязания, викторины, концертные номера от гостей выставки и принимающей стороны.

Хорошо известная в крае сеть кондитерских «Вишневый сад» презентовала оригинальную съедобную сувенирную продукцию – вкусные расписные пряники с символикой города и края. Расписанные вручную художниками-кондитерами, они вполне сравнимы с произведениями искусства: чем не вариант для подарка зарубежным деловым партнерам и гостям приморской столицы?

Помимо хорошо знакомых приморцам постоянных участников выставки были и новые - из Малайзии, Словении, Сингапура (включая представителей самого титулованного аэропорта мира – Чанги), Турции. Причем последнюю страну представлял не туроператор, а инвестиционно-строительный холдинг, вышедший на рынок региона с предложением по продаже недвижимости на юге Турции. Как рассказал директор Дальневосточного представительства Sinan Insaat Александр ЕФРЕМОВ, это хорошее вложение средств и инструмент стабильного ежемесячного дохода. Чтобы заинтересовать дальневосточников, застройщик готов оплачивать дорогу в Турцию и обратно покупателям, внесшим 30% стоимости жилья».

Широко были представлены направления медицинского туризма: Южная Корея, Сингапур, Китай, а также относительно новый для Приморья участник этого рынка - Индия. К слову, в рамках выставки индийские врачи медицинского центра Columbia Asia провели бесплатные консультации для пациентов с онкологическими и ортопедическими заболеваниями.

«Мы не первый год участвуем в выставке, но в этот раз мероприятие выдалось особенно представительным и насыщенным, - делится представитель вьетнамского туроператора Нгуен Динь. - Мы не только продвигаем свои направления, но и обмениваемся опытом с соседями по региону. Заключили протокол о намерениях с японской компанией, оговорили возможные варианты сотрудничества с сингапурским туроператором, - словом, PITE-2012 становится полноценной информационной площадкой для формирования международных контактов в сфере туризма».

Что же касается предложений по приему туристов в крае, то они исходили как от туристических компаний, так и напрямую от территорий, представивших собственные экспозиции: Хасанского, Красноармейского, Ханкайского районов, Уссурийского городского округа и т.д. И это вызывало живую реакцию у иностранных экспонентов, приехавших на выставку не только с целью продвижения собственных направлений, но и для поиска партнеров, готовых принимать иностранцев в Приморье.

Так, стабильно оживленно было у выставочного стенда Спасского муниципального района, который предлагал программы по экологическому, оздоровительному, познавательному и событийному туризму и очень грамотно подошел к его оформлению: тут тебе и девушки в народных костюмах, и большой выбор очень качественной русской игрушки и сувениров – от матрешек до оберегов и роскошных кукол в национальных костюмах, - которая расходилась на ура. По словам начальника отдела культуры и туризма администрации Спасского муниципального района Нины ЩЕРБАК, туристическое направление сегодня рассматривается местной властью как очень перспективный и эффективный инструмент пополнения муниципального бюджета. В районе активно разрабатываются туристические маршруты (помимо экологических программ очень популярны историко-археологические), открываются новые музейные площадки, мастерские по производству сувениров, где трудятся жительницы окрестных сел (обеспечив их рабочими местами, муниципальная власть и проблему занятости решила, и туристов из соседних районов края привлекла). Спасский район намерен серьезно продвигать свой потенциал на всех возможных площадках. Теперь здесь активно готовятся к приему иностранных туристов.

Общение приморских участников с зарубежными гостями было динамичным. «Мы с удовольствием изучим все предложения по турам в Приморье, тем более что интерес к Дальнему Востоку в Сингапуре есть, - говорит директор компании Mandarin Tour Марина КУЧЕРЯВАЯ. – Пока поток сингапурцев в ваш регион небольшой, к тому же до сих пор мы отправляли их сюда через партнеров, расположенных по ту сторону Урала. Теперь, надеюсь, сможем работать с турфирмами Приморья напрямую».

Врио первого вице-губернатора Приморья Сергей СИДОРОВ накануне открытия PITE-2012 назвал выставку генеральной репетицией того, как будет край представлять свой туристический потенциал после саммита. Насколько результативной оказалась Приморская неделя туризма и отдыха, узнаем, а точнее, увидим позже.

Татьяна ОРЛОВА, «Золотой Рог».