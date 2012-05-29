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Строительная компания хочет закрыть брешь в гостевом маршруте Владивостока
Как сообщила нам генеральный директор компании ООО «Аспект» Екатерина ШЛЫКОВА, незавершенное строительством здание-вставка на ул. Алеутской,12б напротив здания ДВМП может быть введено в эксплуатацию уже в начале следующего года, а его фасад сможет приобрести проектный вид к саммиту АТЭС.
Компания «Аспект» приобрела этот объект в свою собственность в том состоянии, в котором оно сегодня и находится, и предпринимает усилия для окончания его строительства. Для этого по ее заказу компанией ООО «Архитектурный фонд» разработана проектная документация, которая сегодня находится на рассмотрении краевой строительной экспертизы. Городская архитектура утвердила эскизный проект. При возможном скором получении положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство ООО «Аспект» намерено закрыть брешь в гостевом маршруте Владивостока в самое короткое время. Но без разрешения приступать к строительным работам не намерено.
Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".
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