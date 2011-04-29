Сезон сельскохозяйственных ярмарок открыт

29 апреля на центральной площади Владивостока пройдет общегородская продовольственная ярмарка. Здесь гости и жители Владивостока смогут приобрести самую качественную и свежую продукцию приморских хозяйств по ценам производителей.

Время работы ярмарки – с 9.00 до 18.00. По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия края, продукцию представят сельхозтоваропроизводители, предприятия рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности края, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.

С мая ярмарки будут проводиться еженедельно по пятницам и субботам. Горожане имеют возможность купить качественную продукцию с минимальной торговой надбавкой 10-15 процентов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.