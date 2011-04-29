Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сезон сельскохозяйственных ярмарок открыт
29 апреля на центральной площади Владивостока пройдет общегородская продовольственная ярмарка. Здесь гости и жители Владивостока смогут приобрести самую качественную и свежую продукцию приморских хозяйств по ценам производителей.
Время работы ярмарки – с 9.00 до 18.00. По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия края, продукцию представят сельхозтоваропроизводители, предприятия рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности края, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.
С мая ярмарки будут проводиться еженедельно по пятницам и субботам. Горожане имеют возможность купить качественную продукцию с минимальной торговой надбавкой 10-15 процентов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Новости тематики
- Еще один "боинг" из Владивостока будет летать в московский аэропорт "Шереметьево"
- Приморские "мазды" стали менее прибыльными
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Без пыления и смерзания
- Магазин "Армия России" разочаровал приморцев
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- "Самбери" заявила о проблемах с электроснабжением гипермаркета на Эгершельде
- "Самбери" сделал подарок Владивостоку
- Во Владивостоке открылся крупнейший в Приморье гипермаркет
- "М.Видео" обещает обрушить рынок электроники и бытовой техники в Приморье
Новости раздела
- Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде
- Приморье в очередной раз попробует избавиться от проклятия
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Во Владивостоке остыли топки мусоросжигательного завода
- Во Владивостоке снизились цены на бензин
- Приморье подсадят на масла российского производства
- Врио губернатора Приморья: "Расстрельные" списки по "Хаяттам" уже готовы
- Еще один "боинг" из Владивостока будет летать в московский аэропорт "Шереметьево"
- Контейнеры из Пусана выбрали удобный путь через порт Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- Коммунисты в Приморье посмотрели на выборы трезво
- Новые меры социальной поддержки приморцев