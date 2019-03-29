"Аврора" увеличит количество международных авиарейсов из Владивостока

В том числе ежедневными в летнем расписании станут полеты в Токио

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу компаний «Аэрофлот») в рамках летнего расписания, которое будет действовать с 31 марта до 26 октября 2019 года, увеличит количество международных рейсов из Владивостока. Так, с учетом востребованности полетов в Токио в летний сезон добавится еще три частоты и рейсы на этом направлении станут ежедневным, сообщает газета «Золотой Рог».

Помимо этого, «Аврора» в летнем расписании будет выполнять четыре международных рейса из Владивостока: Сеул (четырнадцать рейсов в неделю), Пусан (ежедневно), Пекин (два рейса в неделю), Харбин (до 4 рейсов в неделю).

Как сообщает пресс-служба АК «Аврора», всего в рамках летнего расписания авиакомпания будет осуществлять полеты по 41 направлению из трех базовых аэропортов: Южно-Сахалинска, Владивостока и Хабаровска. Внутрироссийские рейсы из Южно-Сахалинска будут выполняться во Владивосток, Хабаровск и Благовещенск.

Международные направления из Южно-Сахалинска представлены тремя регулярными рейсами - в Сеул, Токио и Саппоро. Рейсы в Сеул будут выполняться три раза в неделю, в Саппоро - пять раз в неделю, в Токио - два раза в неделю.

Досье газеты «Золотой Рог»

В настоящее время флот авиакомпании «Аврора» насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет (51%) АО «АК «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.