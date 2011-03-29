1 апреля начинают работать сельхозярмарки

Во Владивостоке 1 апреля состоится открытие традиционной сельскохозяйственной ярмарки в районе остановки «Фабрика Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 153а).

На ярмарке фермеры Спасского, Хорольского, Пожарского районов, Арсеньева, Артема, Уссурийска и других районов края представят выращенную ими плодовоовощную продукцию. Также можно будет приобрести товары приморских производителей: колбасные изделия, рыбопродукцию, молочные продукты и кондитерские изделия. Организаторы - управление торговли и услуг администрации Владивостока - обещают, что цены здесь будут на 10-30% ниже розничных.

Продолжают свою работу и ярмарки, расположенные в разных районах города: (улицах Борисенко, Фадеева, Некрасовской, Деревенской, 20, Верхне-Портовой).