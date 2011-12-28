Во Владивостоке азиатским духом пахнет

Согласно опросу тысячи пользователей туристического сайта Momondo.ru, посетившие Россию иностранцы ассоциируют нашу страну с гостеприимством и борщом. Первую характеристику Владивосток в будущем оправдает, благо в планах развития города туризм занимает не последнее место. А что делать с традиционным русским блюдом? Корреспондент «ЗР» отправился на поиски традиционной русской кухни.

Конечно, можно зайти в первую попавшуюся столовую, отыскать в прейскуранте наименование «борщ» и на этом успокоиться. Однако связывать рядовые забегаловки и знакомство с русской кухней в городе, который в будущем позиционирует себя как туристическая Мекка, мягко говоря, несерьезно. В идеале иностранный турист должен не только отведать пельменей и щей, но и познакомиться с культурой потребления традиционных русских блюд. А с такого рода заведениями во Владивостоке туго.

Проголодавшегося иностранца, если он в это время окажется на центральной площади Владивостока, ждет распутье в духе знаменитой картины Василия ВАСНЕЦОВА. Пойдет направо по Светланской улице в сторону моста через бухту Золотой Рог – набредет на кондитерскую, на пару китайских ресторанчиков и кучу кафе быстрого питания. Пойдет прямо по Океанскому проспекту – встретит прокуренный итальянский ресторан, несколько суши-баров. Пойдет налево по улице Алеутской – увидит китайские кафе, несколько кофеен и кафе быстрого питания. И где гарантия, что в этом гастрономическом путешествии он не перепутает Владивосток с китайским или японским городом? Хотя у туристических компаний, которые сопровождают группы иностранных туристов, на этот счет другое мнение.

«Мы кормим гостей нашего города в ресторанах их национальной кухни, - рассказала генеральный директор «Гаваньтур-центр» Наталья КАЛАЧИНСКАЯ. - Конечно, группе туристов, которая находится здесь четыре дня - три ночи, один раз мы предлагаем попробовать русскую кухню, но в основном они предпочитают национальную».

В необходимости открытия во Владивостоке ресторанов русской кухни Наталья Калачинская сомневается. «Русская кухня сейчас не востребована, - считает она. - Открытие ресторана – это коммерческий проект, нужно, чтобы он окупался, приносил доход. А открывать ресторан только для того, чтобы знакомить иностранцев с русской кухней…. Ни один бизнесмен не поставит во главу угла такую цель. Он поставит цель зарабатывать деньги. А как же тогда проекты «Елки-палки» и «Му-му» успешно шагающие по Белокаменной?

О том, что азиатская кухня приносит немалый доход, говорит ежегодный рост количества ресторанов и кафе, предлагающих своим гостям роллы, суши или свинину в кисло-сладком соусе. И можно найти объяснение этой тенденции в географическом положении и морской специфике города. Соседство с Китаем действительно повлияло на широкое распространение китайской кухни во Владивостоке, но связывать обилие суши-баров с рыбным богатством Японского моря, по словам местных рестораторов, было бы неправильно: на приморском рынке трудно найти качественные морские деликатесы. Именно поэтому туристы, побывавшие в стране восходящего солнца, отмечают, что японские и русские роллы – это разные вещи. Тем не менее бизнесмены открывают все новые и новые суши-бары.

«Почему я открыла свое кафе, зная об огромной конкуренции? Во-первых, я очень люблю японскую кухню и Японию. Во-вторых, перед открытием кафе я изучала статистику: самая востребованная кухня на сегодняшний день – японская, - рассказала генеральный директор нового кафе «Накатика» Татьяна ИЛЬИНА. - По моему мнению, русская кухня достаточно тяжелая для организма: на одной тарелке и жиры, и углеводы. Другое дело – японская кухня. Неслучайно ее так сильно любят спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни, их с каждым годом становится все больше и больше. К тому же в России по-прежнему сохраняется мода на роллы и суши – это престижно. Русскую кухню мы можем и дома приготовить, но повторить рецепт японских блюд не каждому по силам».

В востребованности новых ресторанов русской кухни собеседник «ЗР» также сомневается. «Даже если в 2012 году возрастет поток иностранных туристов, рестораны, кафе японской кухни будут по-прежнему наиболее востребованы, - говорит Татьяна Ильина. - В подтверждении этих слов во Владивостоке с большей периодичностью проходят различные мероприятия, призванные увеличить количество поклонников японской кухни: от мастер-классов по приготовлению роллов до выставок-дегустаций. Держит курс на Азию рыболовецкий колхоз «Восток-1», который готов выпускать продукцию уровня суши, сашими и продвигать глубоководную океаническую рыбу макрурус на японский рынок. Роллы даже добрались до музея имени В.К.Арсеньева: не так давно здесь прошло мероприятие «Японская культура: особенности японских продуктов питания», в рамках которого состоялась дегустация традиционного алкогольного напитка саке».

«Музей продвигает не только японскую кухню, - говорит ученый секретарь музея Светлана МОСКВИТИНА. - Подобные мероприятия мы регулярно проводит с индийским посольством. Кроме того, в течение года музей отмечает славянские праздники, они всегда сопровождаются русским чаепитием. Мы предлагаем блины с медом, с вареньем. Музыкально-игровые программы проводит для иностранных туристов ансамбль «Традиция», гости нашего города также интересуются особенностями русской кухни».

Может, все не так плохо? С увеличением потока туристов русская кухня обретет большую популярность, и рост количества ресторанов не заставит себя ждать? Тем более, как утверждает глава гостинично-ресторанного комплекса «Ностальгия» Тамара ВАВИЛОВА, русская кухня не является тяжелой для организма и одинаково любима местными жителями и иностранными туристами. Во всяком случае, за 23 года работы от недостатка посетителей ее ресторан не страдал.

«Как-то раз к нам привели на обед японца, он съел все предложенные русские блюда, а потом с возмущением рассказывал, что его сначала повезли в японский ресторан, где ему не понравилось. Так вот японцы, у которых совершенно другие приоритеты в еде, с удовольствием пробуют русскую кухню, не отказываются даже от сала. Я принимаю туристов в усадьбе Вавилово, где иностранные гости могут попробовать испечь блины. Так что пусть приезжают во Владивосток, мы всех накормим, милости просим», говорит Тамара Вавилова.

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».