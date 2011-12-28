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Кто будет убирать за гостями саммита АТЭС во Владивостоке?
На прошлой неделе во Владивостоке прошел семинар «Инновационные технологии в клининге», организованный компанией «Детерго». Интерес к теме проявили местные гостиницы, а вот клининговые компании мероприятие проигнорировали.
«Детерго» занимается оптовой продажей оборудования, расходных материалов для клининга и профессиональных моющих средств. Компания только вышла на местный рынок - владивостокский филиал открыт три месяца назад, и ее появление в городе, который в следующем году планирует принимать саммит АТЭС, представляется весьма актуальным.
Вот почему, отправляясь на семинар, обозреватель «ЗР» ожидал увидеть там представителей местных клининговых компаний (которые предварительно дали согласие на участие) и намеревался обсудить с ними перспективы, открывающиеся перед бизнесом в свете грядущего саммита. Увы, на семинаре присутствовали только представители гостиниц Владивостока, которые сегодня, испытывая неудовлетворенность традиционными технологиями уборки, проявляют интерес к профессиональным клининговым системам.
По данным американских экспертов, использование новейших клининговых технологий позволяет увеличить производительность труда в среднем в 10 раз (по сравнению с традиционной уборкой). А ведь сегодня в России, как подсчитали специалисты компании «Детерго», заработная плата сотрудников в структуре себестоимости уборки составляет до 90%.
Допустим, что местные клининговые компании хорошо знакомы с современными технологиями и довольны применяемым оборудованием, расходными материалами и моющими средствами. Но так ли сложно выделить в своём напряженном графике несколько часов, чтобы посетить бесплатный семинар, получить новую информацию в той сфере, где ты работаешь, пообщаться с профессионалами неплохого уровня (к ним, безусловно, стоит причислить и Алексея ПЕРФИЛЬЕВА, генерального директора ЗАО ГК «Детерго», который вёл семинар), воочию увидеть, как функционируют профессиональные клининговые системы, которые сегодня используют в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах России, поинтересоваться ценами? На наш взгляд, это стоило сделать хотя бы для того, чтобы лишний раз убедиться, что твой бизнес движется в нужном направлении и отвечает требованиям времени.
Тем более что работы в городе нашенском и без саммита — непочатый край, это особенно бросается в глаза приезжим. Вот и Алексей Перфильев, первый раз посетивший Владивосток, отметил, что город выглядит уставшим и грязным, и для клининговых компаний здесь большие перспективы.
Елена ЗАЙЦЕВА, «Золотой Рог».
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