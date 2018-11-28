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"Хаятты" вновь идут на продажу
Приморье хочет снять с себя «проклятие АТЭС»
Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду одобрили предложение администрации региона о продаже двух недостроенных с 2010 года пятизвездочных гостиниц во Владивостоке, содержание которых ежемесячно обходится краевому бюджету в 32 млн рублей.
Расходы с 2010 года по 2017 года на две гостиницы, которые планировалось запустить под брендом Hyatt, составили 18 млрд 720 млн рублей, в том числе более 14 млрд рублей были профинансированы за счет краевого бюджета. Ежемесячные расходы на гостиницы составляют 32 млн рублей, из них 15 млн рублей составляют выплаты процентов по кредиту Сбербанку.
Продаваться гостиницы будут по уже опробованному методу голландского аукциона - проведение торгов в форме классического очного аукциона открытого по составу участников и открытого по способу подачи предложений о цене с применением метода понижения начальной цены продажи. В случае поступления более одной заявки - на повышение.
Предполагается, что начальная цена гостиницы на мысе Бурный составит 6 млрд 186 млн с НДС включая НДС, минимальная цена - 4 млрд 781 млн рублей.
Торги по гостинице на Корабельной набережной стартуют с 8 млрд 211 млн рублей, минимальная цена - 5 млрд 696 млн рублей.
Досье газеты «Золотой Рог»
В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц под брендом Hyatt - отеля делового типа на Корабельной Набережной и спа-отеля на мысе Бурный. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток – Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» было заморожено в 2014 году. 30 сентября 2015 года следователи предъявили обвинение по делу о злоупотреблениях при строительстве этого отеля бывшему гендиректору АО «Наш дом – Приморье» Марине ЛОМАКИНОЙ (была уволена губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ 5 октября 2012 года). На сегодняшний день в текущем режиме осуществляются только техническое обслуживание зданий и их охрана.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
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