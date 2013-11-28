"Приморский кондитер" борется с федеральными кондитерами за "Аленку"

Приморцы считают, что фабрика "Красный Октябрь", получив исключительные права на товарный знак "Аленка" и общеизвестный знак "Аленка", в настоящее время предпринимает меры, направленные на выдавливание других производителей шоколада "Аленка" с конкурентного товарного рынка.

По сведениям ZRPRESS.RU, ОАО "Приморский кондитер" (Владивосток), являющееся третьим лицом по иску ОАО "Оркла Брэндс Россия" к ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" о праве на использование обозначения "Аленка" при производстве шоколада, подало в Высший арбитражный суд (ВАС) РФ заявление о пересмотре дела в порядке надзора.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 12 апреля об отказе ОАО "Оркла Брэндс Россия" в иске к ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" в праве на использование обозначения "Аленка" при производстве шоколада. Суд по интеллектуальным правам 21 августа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций.

Третьими лицами по делу кроме "Примкона" также выступают несколько региональных фабрик, в том числе ООО "Кондитерский комбинат "Азарт" (Санкт-Петербург), ООО "Петербургский шоколад" (Санкт-Петербург), ОАО "Кондитерская фабрика "Пермская" (Пермь), ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика" (республика Марий Эл), ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" (Нижний Новгород) и др.

В материалах дела отмечается, что ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" является правообладателем комбинированного товарного знака "Аленка" (N184515, приоритет от 21 декабря 1999 года) в отношении товаров 29-го (молочные продукты, сыры), 30-го (кондитерские изделия, карамель, конфеты шоколад, пралине, вафли, какао-продукты, кондитерские изделия мучные, кремы, марципаны, шоколадные напитки, кофейные напитки, кофе, чай, торты, мороженое, хлебобулочные изделия) и 31-го (орехи лесные, цитрусовые плоды, фундук, шиповник) классов МКТУ.

Кроме того, "Красный октябрь" является правообладателем общеизвестного комбинированного товарного знака "Аленка" по свидетельству N80 (приоритет от 22 января 2009 года) в отношении товаров 30-го класса МКТУ и словесного товарного знака "Аленка" по свидетельству N449747 (приоритет от 3 декабря 2010 года) в отношении товаров 29-го, 30-го и 31-го классов МКТУ.

Истец - ОАО "Оркла Брэндс Россия" - является правопреемником госпредприятия "Ленинградская кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской", которое, как и многие другие фабрики бывшего Советского Союза, использовала обозначение "Аленка" при выпуске шоколадной продукции в соответствии с утвержденной рецептурой с 1965 года, то есть задолго до даты приоритета спорного товарного знака.

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, Суд по интеллектуальным правам ранее оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с ОАО "Приморский кондитер" в пользу ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский" компенсации в размере 4,5 млн рублей за незаконное использование трех товарных знаков. Суд, таким образом, оставил без удовлетворения жалобу "Примкона".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.