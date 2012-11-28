Топливная ситуация во Владивостоке: Утром газ, вечером уголь...

Во Владивостоке опять отмечены перебои с поставками топлива на станции, в том числе на острове Русском. 19 ноября гендиректор ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в «РАО ЭС Востока») Михаил ШУКАЙЛОВ получил телефонограмму из приморского подразделения «Газпром межрегионгаз Новосибирск» с просьбой «обеспечить оперативное снижение отбора газа до уровня не выше 50 тыс. куб. м в час» (с 80 тыс. куб. м).

Представитель «Газпром межрегионгаза» сообщил, что ограничения вводились по технологическим причинам и потребитель о них уведомлялся своевременно. «Неисправность была вызвана обмерзанием крана регулятора на одном из узлов снижения давления газа. Неполадка на газопроводе не отразится на поставках месячного необходимого объема газа для потребителей», - отреагировала пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Томск».

Из-за ограничений один котел ТЭЦ-2 во Владивостоке был переведен на мазут, на два дня без газа остался остров Русский, где мини-ТЭЦ-19 и 20 ноября работала на дизельном топливе. Потом подача газа была восстановлена.

ДГК начала переводить на газ свои ТЭЦ осенью 2011 года, после запуска газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» (на него «Газпром» потратил $10 млрд). Однако перебои с топливом начались сразу: по данным «РАО ЭС Востока», ограничения случались уже 15 раз, пять из которых были «критичными» - с полным прекращением подачи газа. Вначале газовики объясняли проблемы браком при строительстве трубы и низким уровнем транспортировки газа, из-за чего образовывались гидратные пробки. Но гендиректор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ сетовал на перебои с газом и в июне 2012 года.

Ограничения стоили энергохолдингу, вынужденному использовать резервный мазут, больше 500 млн рублей. В частности, иск компании к дальневосточному филиалу «Газпром межрегионгаз Новосибирск» о возмещении убытков на 90,7 млн рублей сейчас рассматривает Арбитражный суд Хабаровского края.

Если нынешние цены на топливо привести к «общему знаменателю» - 1 тыс. тонн условного топлива, то мазут окажется в 2-3 раза дороже газа, а дизтопливо - в 7 раз, так что потери энергетиков очевидны.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».