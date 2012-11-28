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Продвинутым владивостокцам показали Windows 8
Во Владивостоке прошел семинар-презентация «Windows 8 и New Office. Вы увидите это первыми». Специалисты компании Softline, официальные партнеры компании Microsoft, продемонстрировали возможности работы с новой Windows. В частности, был представлен обзор основных преимуществ программы, а также новые продукты для комфортной работы с самой популярной операционной системой в мире.
К основным особенностям новой ОС относится возможность работы с сенсорными экранами. Создатели отмечают, что Windows теперь поддерживает такую же платформу, что и Android, и популярная сегодня продукция компании Apple. При этом был создан удобный, современный интерфейс и сохранены основные функции, за которые пользователи ценят операционную систему Windows. Также было уделено большое внимание безопасности. Пользователи новой ОС смогут оценить возможность защиты конфиденциальной информации при работе с важными документами и отправкой важной информации, например номеров банковских счетов.
Также был представлен один из продуктов компании - Office 2013. Интерфейс программы стал максимально удобным и функциональным. Многие операции стали более доступными. Например, работа с редактированием и созданием диаграмм теперь превратилась в дело нескольких минут благодаря новым возможностям Office. Также появилась возможность рукописного ввода благодаря работе на сенсорных устройствах. Упрощена работа с таблицами за счет усовершенствования такого важного сегодня приложения, как Excel.
Участникам семинара был представлен ряд устройств на Windows 8, которые в ближайшем будущем порадуют пользователей. Специалисты подчеркивают, что эти устройства проходят тестирование на поддержку всего программного обеспечения, поэтому покупатели могут не беспокоиться о работоспособности устройства.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, "Золотой Рог".
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