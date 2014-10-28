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День рекламиста во Владивостоке ознаменовался встречей участников рекламного рынка Приморья

28 Октября 2014, 15:57 | Владивосток

День рекламиста во Владивостоке ознаменовался встречей участников рекламного рынка Приморья на теплом, неформальном мероприятии «Владивосток рекламный. Связь времён». Экспозиция рекламных продуктов, отражающих историю  развития Владивостока с дореволюционных времен до девяностых годов XX века, пришлась по душе всем собравшимся.

Организатором мероприятия выступило рекламное агентство «ДВ Регион»  при поддержке Приморского музея им. Арсеньева, в стенах которого и состоялась эта встреча. 

Образцы рекламы разных лет, где-то наивной, а где-то, напротив, грубоватой, были представлены открытками, плакатами, газетами и журналами, а также статистическими сборниками Приморской области, и красноречиво рассказывали о том, чем жили горожане в начале прошлого века. Что, например, рекламировалось 100 лет назад, в 1914-м? Коньяки Шустова, автомобили английского завода «Воксхол», часы «Павел БУРЕ», торговые дома «Чуринъ» и «Кунст и Альберс», модно-галантерейный магазин БАСКАКОВА во Владивостоке и Харбине,  молоко, шоколад и мука от «Нестле», препараты от грыжи и ожирения…

А вот после гражданской войны рекламировать особо нечего, и на первый план вышла  разнообразная социальная реклама - о вреде курения и пьянства, пользе вакцинации, помощи голодающим и т.д. Так, например, популяризации знаний должны были способствовать  красочные  открытки со слоганом  «Кто умный, кто дурак, один за книгу, другой в кабак».А составители  рекламного опуса «Что ждет непривитых» и вовсе особо не церемонились: «Эй, смотри сюда, народ! Видишь, вот один урод. Вот слепой навеки. Вот, смотри, калеки. Если будешь ты зевать, то таким же можешь стать! Мчись на пункт живей,  Оспу там привей!».

Посещение этой выставки было сродни прогулке на машине времени и захватывало невероятно. А образцы рекламной мысли 1990-х и вовсе вызвали ностальгию у собравшихся, многие из которых начинали свою профессиональную деятельность как раз в эти годы. Словом, было здорово и  очень душевно. Генеральный директор РА «ДВ Регион» Кирилл ПОТАПЕНКО пообещал собравшимся, что в  следующем году выставка рекламных продуктов «Связь времен» окажется еще более полной и содержательной. Приморский краевой музей им. Арсеньева уже начинает к ней готовиться, с помощью рекламного сообщества.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: реклама  рекламист  ДВ Регион  рекламный рынок 



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