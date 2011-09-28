Презентация японских технологий строительства прошла во Владивостоке

В презентации приняли участие японские строительные компании, представители ассоциации «Японский дом», советник по делам торговли префектуры Симанэ, а также представители строительных и дизайнерских компаний Владивостока.

Как говорит директор компании «Зенит-М» Александр МОИСЕЕНКО, идея продвигать в российскую жизнь японские интерьеры появилась давно. «Во Владивостоке достаточно много клиентов, которые интересуются японской тематикой, увлечены японскими интерьерами дизайнеры Владивостока. Сегодня – это некий прорыв: наконец-то нас японцы услышали и начинают нам помогать. В этом деле очень много нюансов как в технологиях, так и в продажах. Японцы привезли презентационный проект и каталог, который адаптирован для работы на неяпонском рынке. Электронный каталог позволяет в трехмерном изображении получить дизайнерский макет будущей комнаты, менять в ней цветовые решения и отделочные материалы».

Компания «Зенит-М» традиционно работает с японскими отделочными материалами. До сих пор она представляла в основном материалы для наружной отделки. Но кроме традиционных материалов, которыми занимаются многие поставщики, развивает и эксклюзивные направления – в ассортименте компании есть материалы для ландшафтного дизайна, водостоки, японская черепица. А теперь - и все для создания традиционной японской комнаты.