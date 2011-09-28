«Кнауф» будет учить приморских строителей

Во Владивостоке в ближайший месяц открывается обучающий центр для продвижения по Приморью новых немецких строительных технологий фирмы «Кнауф» и содействия внедрению новых конструкций и строительных материалов.

Линейка продуктов этой компании довольно большая, и знакомство с ней приморцев состоялось уже около десяти лет тому назад. Сегодня во Владивосток и Находку осуществляются уже вагонные поставки материалов «Кнауф» - это гипсокартонный и гипсоволокнистый лист, разные профили, сухие смеси – практически весь набор, требующийся для проведения «евроремонтов».

В России стройматериалы «Кнауф» на сегодня выпускают 14 отечественных заводов, а доля импорта составляет всего около 5%. Продукция производится по жестким техническим требованиям, учитывающим климатические особенности регионов.

В этом году компания вводит еще один завод – под Иркутском. Он будет работать на Сибирь и Дальний Восток и сократит путь товара до потребителя вдвое – пока его везут из Челябинска. Строить свой завод на Дальнем Востоке компания пока не предполагает.