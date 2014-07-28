Спецстрой России наращивает темпы строительства Президентского кадетского училища во Владивостоке

Главное управление Спецстроя России по территории Дальневосточного федерального округа наращивает темпы строительства Президентского кадетского училища во Владивостоке. На объектах образовательного комплекса трудятся порядка тысячи рабочих.

На сегодняшний день усилиями спецстроевцев завершены работы по возведению монолитного каркаса столовой на 560 мест и спальных корпусов на 320 и 240 мест. Завершается устройство наружных стен, внутренних перегородок и монтаж оконных блоков. В ряде помещений начаты отделочные работы.

В реконструируемом корпусе дополнительного образования и здании учебного корпуса №1 на 80% выполнены работы по устройству перегородок и монтажу фасада, ведутся электромонтажные работы. Возводится учебно-лабораторный корпус.

В сентябре Президентское кадетское училище во Владивостоке должно распахнуть двери для первых учащихся.

Владивостокское училище создается на базе филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова» (ранее - Тихоокеанский военно-морской институт). В нем смогут одновременно проходить обучение в 5-11 классах 560 кадетов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.