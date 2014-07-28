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Владивосток может получить новый импульс развития
Круглый стол на тему «Приграничный и трансграничный Владивосток: новые характеристики международной среды и перспективы развития города» состоялся в конце минувшей недели во Владивостоке, в конференц-зале ВГУЭС. Круглый стол прошел в рамках подготовки к Первому владивостокскому урбанистическому форуму, который планируется в этом году.
Открывая работу круглого стола, его модератор директор ООО "Издательско-продюсерский центр "Образ Региона" Владимир Соколов отметил, что непривычное для многих понятие «трансграничность» необходимо для формирования новой сферы деятельности административных властей российских регионов и муниципальных образований, подготавливаемой проектом Федерального закона «О приграничном сотрудничестве», принятым во втором чтении. Данное понятие указывает на причастность к такому сотрудничеству негосударственных структур – частного бизнеса, общественности и др. Кроме того, в документах Минрегионразвития уже фигурирует термин «трансграничная агломерация» и, очевидно, есть необходимость примерить его к реалиям южного Приморья.
Пять лет назад по инициативе директора Тихоокеанского института географии ДВО РАН, академика П.Я.Бакланова и директора Института международных отношений и социальных технологий ВГУЭС М.Ю. Шинковского эксперты впервые познакомили общественность края с феноменом трансграничности и подходами к его изучению. Представляет ли он интерес для организации практического взаимодействия с соседними странами сегодня? Какие новые аспекты дают о себе знать в условиях изменения международной среды?
Напомним, что по инициативе Минрегионразвития РФ, а также краевых и городских властей в этом году был дан старт формированию Владивостокской городской агломерации, которой, помимо краевого центра, планируется охватить города Уссурийск, Находка, Артем, Большой Камень, Фокино, и районы – Михайловский, Надежденский, Шкотовский, Партизанский и Хасанский.
По мнению экспертов, указанная территория по мере развития может и должна выйти на новый уровень приграничных и трансграничных взаимоотношений с соседними странами в регионе. Ряд точек взаимного интереса очевиден, к примеру, приграничная торговля. Однако время давно ставит задачу поиска новых сфер взаимовыгодного сотрудничества в экономике, промышленности и гуманитарной областях.
По оценке ученых, за последние 20 лет многое сделано для поддержки сотрудничества и налаживания контактов в регионе. К сожалению, как отметил доктор политических наук, профессор кафедры политологии ДВФУ Сергей Песцов, «богоданным» месторасположением Владивостока и Приморского края пока в полной мере воспользоваться не удалось и результаты трансграничного сотрудничества пока скромны.
Тем не менее, у Приморья просто нет другого выхода, кроме как искать пути для развития в режиме трансграничности. Тем более, в регионе «соседское» сотрудничество активно развивается в разных формах. Сформулировать идеи для развития трансграничного сотрудничества на новом уровне, а также место Владивостокской агломерации в уже сложившемся разделении труда в регионе и попытались участники круглого стола.
Как подчеркнул Владимир Соколов, транспортно-логистическая функция Владивостока остается приоритетной для его развития, в том числе, посредством модернизации трансграничной мультиинфраструктуры, представленной всеми видами транспортировки энергии, грузов, людей, информации и др. Но результативность процессов наращивания инфраструктурной взаимосвязанности зависит также от качества международной коммуникации, происходящей в нашем городе, а также от возможностей обеспечения своей безопасности.
Кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений Школы региональных и международных исследований ДВФУ Леонид Козлов предложил создать на базе Владивостока специализированную коммуникативную площадку для переговоров представителей различных стран региона, в том числе, на высшем уровне. Этому могли бы способствовать и удобное для всех участников таких переговоров «равноудаленное» географическое положение, и сбалансированная позиция России по региональным международным вопросам.
Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений Школы региональных и международных исследований ДВФУ Анатолий Кузнецов подчеркнул, что не стоит упускать в развитии трансграничных связей значение туризма и других видов перемещения людей – так называемых «антропотоков», причем Владивосток в этом плане остается не просто европейским городом в АТР, а русским. И потому стоит этот колорит поддерживать – в том числе, такими проектами, как филиал Эрмитажа и другие.
О создании в перспективе особых, облегченных условий для перемещения людей в пределах трансграничных территорий размышлял заместитель директора по науке и инновациям Школы региональных и международных исследований ДВФУ Артем Лукин. Речь шла, к примеру, об упрощении в оформлении документов, расширении безвизовых режимов, возможности путешествовать по территории сопредельных стран на личных автомобилях.
Подводя итог обсуждению, Владимир Соколов констатировал, что на сегодня вопрос встраивания российского Дальнего Востока в кооперацию и сотрудничество со странами АТР всерьез решается федеральной властью, и уже многое сделано. Тем не менее, вопросов на этом пути пока больше, чем ответов: для развития трансграничного сотрудничества нужны идеи, управленческая энергия и огромная практическая работа.
Участники круглого стола запланировали обсудить вопросы трансграничности вместе со своими зарубежными коллегами в рамках предстоящего урбанистического форума.
Напомним, в преддверии Первого владивостокского урбанистического форума во Владивостоке уже состоялось несколько круглых столов на темы: "Качество жизни населения в урбанистической среде: как обеспечить конкурентные преимущества по капитализации человеческого потенциала", "ВКАД и перспективы комплексного развития Владивостокского транспортно-логистического узла», "Привлекательности Владивостока в системе его экономических, туристических, научно-образовательных и культурных связей", "Концепция Генплана Владивостока. Основные направления развития города", в рамках которого обсудили также идею строительства моста на Песчаный, "Творческий Владивосток: перспективы создания арт-кластера России на Тихом океане. Чем искусство может быть полезным городу?", "Город высоких технологий: реальность и перспективы. Что такое smart-сity?"
Цель таких встреч – объединить усилия экспертного сообщества и власти, сформулировать наиболее актуальные проблемы развития Владивостока, которые могут быть обсуждены в ходе форума, содействовать формированию активной позиции всех экспертных и гражданских институтов в развитии города.
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