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Во Владивостоке прошла ежегодная аграрно-продовольственная выставка-ярмарка АГРОФУДЭКСПО
Высокий интерес к российско-китайскому сотрудничеству продемонстрировала прошедшая на прошлой неделе во Владивостоке ежегодная аграрно-продовольственная выставка-ярмарка АГРОФУДЭКСПО.
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», на выставке была представлена продукция почти 50 компаний, выпускающих продукты питания и оборудование для пищевых и сельскохозяйственных предприятий. На мероприятии присутствовали помимо дальневосточных компании и гости из Сибири и юга России, а также представительная китайская делегация.
Выставка в очередной продемонстрировала довольно высокий интерес к Приморью со стороны российского бизнеса. И интерес этот, судя по опросу ее участников, в значительной степени вызван перспективами российско-китайского сотрудничества.
- Мы сейчас стремимся выйти в Китай, - говорит генеральный директор ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский» (Тюменская область) Галина ГРОЙСМАН. - Рассчитываем на то, что наше правительство добьется таких решений по условиям экспорта, которые позволят нам без существующих сегодня сложностей поставлять в Китай наши продукты. Почему молочная, кондитерская, хлебопекарная продукция может относительно легко зайти на этот рынок, а мясная нет? И даже Украина уже там. Но с другой стороны, у нас есть помимо Китая интересные азиатские территории, например, Гонконг. Почему нет? Там зона свободной торговли. И мы сейчас пробуем выйти и на этот рынок. В общей сложности мы заявили о себе уже в 12 странах мира, последнее достижение – Испания открыла нам свой рынок для поставки кормов для домашних животных (собак и котов), которые мы производим из отходов производства после убоя. Надеюсь, что азиатский рынок так же откроется для нас.
В то же время приморских компаний на этот раз на выставке было явно немного. Но и они открыто говорили о своем интересе к китайскому рынку. Несмотря на все существующие строгости и ограничения для импорта продуктов из России, Китай в последнее время стал смягчать некоторые требования, а потребитель в свою очередь, как отмечают российские производители, с большим интересом относиться к российским продуктам.
- Мы работаем 8 лет на рынке Приморского края, - говорит генеральный директор ООО «ОРОН» Алексей ГОРЕШИН, - производим напитки и каждый год выводим на рынок новый продукт. На сегодняшний день у нас стоит задача по полному переходу на натуральные продукты. Это очень дорого и, может быть, не совсем в тренде. Тем не менее, мы решили заявиться с этими продуктами здесь, на выставке, и китайская делегация очень заинтересовалась ими. Мы уже работаем понемножку с Китаем, поставляем русские традиционные безалкогольные напитки в небольших количествах. Но пока это сопровождается довольно сложной процедурой. Нам приходится отдельно каждую партию сертифицировать здесь для Китая. Это занимает много время и сопровождается постоянно какими-то возникающими новыми требованиями с их стороны. Но с нынешним курсом валют русские продукты стали очень интересны для Китая. Полтора года тому назад они не очень охотно брали нашу продукцию, а сегодня уже сами выходят на нас.
В свою очередь китайские компании на этот раз проявили довольно высокую активность, а их количество едва ли не превышало число участников из Приморья. Среди них были, как те, которые уже работают в Приморье и готовы продемонстрировать на выставке произведенную в крае продукцию, так и те, которые пока только ищут здесь партнеров. Муданцзянская корпорация «Чжунлун» в начале 2016 года начала реализацию проекта китайско-российского товарно-торгового центра, создала онлайн-офлайн торговую площадку, которая, как ожидается, обеспечит экспорт китайских и импорт российских товаров. Корпорация уже открыла филиал в Москве и теперь намерена в Приморье найти партнеров, в том числе, и для того, чтобы увеличить объемы производства грибов и папоротников.
Интерес к мероприятию во Владивостоке проявили и логистические компании из соседней страны. Международный торгово-логистический центр «Цзя Тянь», организовавший коллективную экспозицию на выставке, впервые посетил Владивосток с деловыми целями.
- Мы являемся самым крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции в провинции Хейлунцзян, - говорит заместитель председателя Сун Бо Вэнь, - продаем овощи, фрукты, морепродукты, приправы, зерно и масло, мясо и т.д. До этого времени мы не работали с Россией. Но сейчас складываются очень хорошие экономические и политические отношения между Китаем и Россией и такое ощущение, что они будут и дальше развиваться таким образом, поэтому у нас появилось желание работать с Россией. Мы рассчитываем на ярмарке найти хорошего русского партнера для осуществления торговли сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, мы сейчас рассматриваем возможность построить во Владивостоке холодильный склад для хранения замороженных морепродуктов и отправки их потом в наш Центр в Китай.
Познакомить с новинками, например, растительно-сливочным маслом, приехала во Владивосток алтайская компания «Любава». По словам заместителя директора Игоря КОВАЛЕВА, их интерес был связан с изучением приморского рынка и оценкой перспектив для их продукции. С этими целями посетили Владивосток и российские компании Сибири и юга России, показавшие на выставке образцы оборудования для производства, хранения, приемки, очистки, сушки, упаковки и транспортировки различных продуктов.
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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