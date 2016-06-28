Во Владивостоке искали специалистов для порто-франко

Яркое событие в профессиональной жизни сообщества руководителей и специалистов по управлению персоналом и развитию человеческого капитала состоялось во Владивостоке по инициативе Дальневосточного консалтингового агентства «Успех». Для того, чтобы ознакомиться с новыми HR-технологиями и современными способами организации процессов по управлению человеческими ресурсами, на XI HR Форум в столицу Приморье съехались кадровики со всего Дальневосточного региона. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Одним из самых актуальных на конференции был вопрос миграции населения с ДФО и проблема поиска кадров под глобальные федеральные проекты.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в результате реализации в ДФО более 400 инвестиционных проектов будет создано 80 тысяч рабочих мест. При этом востребованы будут прежде всего рабочие специальности, такие как слесаря, автомеханики, водители и электрогазосварщики (полный навигатор профессий опубликован на сайте ведомства).

«На основании данных от резидентов игорной зоны уже можно сделать вывод о том, что в регионе не хватает мощностей для подготовки специалистов туристической и рекреационной отраслей», - говорит заместитель генерального директора агентства Павел ИГНАТЬЕВ.

А ведь еще требуется порядка 11 тыс. новых рабочих мест по ТОРам и 5 тыс. по Свободному порту. И это на фоне неутешительной статистики, ведь в 2015 году миграционный отток составил 2,79 тыс. человек.

«Уезжает из Приморского края на постоянное место жительства в основном в Центральный и Северо-Западный федеральные округа больше всего молодежь от 20-30 лет, на втором месте пенсионеры, решившие переехать к детям на запад, на третьем – остальное трудоспособное население», - рассказала заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Наталья БАУКОВА. По данным ведомства, 18% выбывших покинули край в связи с учебой, а 24% в надежде на лучшую работу.

Население привлекают регионы, способные обеспечить более высокое качество жизни: уровень оплаты труда, предоставление достойных социальных благ, благоприятный климат.

Согласно расчету перспективной численности населения, до 2031 года, подготовленному Росстатом, тенденция к сокращению населения Приморского края сохранится. Предположительная численность приморцев на начало 2031 года может составить 1 млн 816,2 тыс. человек (94% к 2015 году). По оценке на 1 января 2016 года, в Приморье постоянно проживало 1 млн 929 тыс. человек, в том числе 1 млн 485,8 тыс. горожан и 443,2 тыс. сельских жителей.

Стоит отметить, что в статистическую выборку убывших попадают лишь те, кто в соответствии с миграционным законодательством встал на учет в новом регионе. Так что реальная статистика, скорее всего, имеет ужасающие масштабы.

После долгих дискуссий эйчары сошлись во мнении, что для того, чтобы приостановить отток населения из региона необходимо на государственном уровне особое внимание уделить формированию современной транспортной, образовательной, социальной инфраструктуры, строительству доступного жилья, созданию качественной системы медицинских услуг.

Без этого никак не выполнить задачу по созданию на Дальнем Востоке одного из ключевых центров социально-экономического развития всей страны, который должен быть эффективно интегрирован в развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.