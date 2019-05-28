Для нового жилого комплекса во Владивостоке расширяют электроподстанцию

Два действующих распределительных устройства в микрорайоне исчерпали возможность для подключения потребителей

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС», входит в группу «Россети») начало расширение подстанции 220 кВ «Волна» во Владивостоке для подключения нового жилого комплекса на 2,3 тыс. квартир. На данный момент на подстанции начался монтаж нового комплектного распределительного устройства.

Расширение энергообъекта создаст дополнительные возможности для подключения потребителей, в том числе позволит обеспечить электроэнергией строящийся комплекс района Снеговая Падь из 12 многоэтажных домов общей жилой площадью 142 тыс. кв. м.

До 2020 года планируется также техническое перевооружение подстанции с заменой устройств противоаварийной автоматики.

Подстанция «Волна» обеспечивает электроснабжение заводов «Изумруд», «Варяг», «Дальприбор», а также других промышленных и социальных объектов Владивостока.

«В прилегающих к ней районах активно ведется жилое строительство, два действующих распределительных устройства 6 кВ исчерпали возможность для подключения потребителей. Новое комплектное распределительное устройство наружной установки позволит снять эти ограничения. Оно будет введено в работу в текущем году», - пояснили в пресс-службе филиала ФСК – «Магистральные электрические сети Востока» («МЭС Востока»).

Досье газеты «Золотой Рог»

Трансформаторная мощность подстанции «Волна» составляет 330 МВА. Она является одной из узловых подстанций Владивостока, входящих в городское энергетическое кольцо 220 кВ.