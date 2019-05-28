Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Для нового жилого комплекса во Владивостоке расширяют электроподстанцию
Два действующих распределительных устройства в микрорайоне исчерпали возможность для подключения потребителей
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС», входит в группу «Россети») начало расширение подстанции 220 кВ «Волна» во Владивостоке для подключения нового жилого комплекса на 2,3 тыс. квартир. На данный момент на подстанции начался монтаж нового комплектного распределительного устройства.
Расширение энергообъекта создаст дополнительные возможности для подключения потребителей, в том числе позволит обеспечить электроэнергией строящийся комплекс района Снеговая Падь из 12 многоэтажных домов общей жилой площадью 142 тыс. кв. м.
До 2020 года планируется также техническое перевооружение подстанции с заменой устройств противоаварийной автоматики.
Подстанция «Волна» обеспечивает электроснабжение заводов «Изумруд», «Варяг», «Дальприбор», а также других промышленных и социальных объектов Владивостока.
«В прилегающих к ней районах активно ведется жилое строительство, два действующих распределительных устройства 6 кВ исчерпали возможность для подключения потребителей. Новое комплектное распределительное устройство наружной установки позволит снять эти ограничения. Оно будет введено в работу в текущем году», - пояснили в пресс-службе филиала ФСК – «Магистральные электрические сети Востока» («МЭС Востока»).
Досье газеты «Золотой Рог»
Трансформаторная мощность подстанции «Волна» составляет 330 МВА. Она является одной из узловых подстанций Владивостока, входящих в городское энергетическое кольцо 220 кВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Для нового жилого комплекса во Владивостоке расширяют электроподстанцию
- ДРСК приняла в эксплуатацию энергообъекты 0,4-10 кВ на острове Русский
- Во Владивосток доставлено котельное оборудование для строящейся ТЭЦ "Восточная"
- Ряд жилых домов Владивостока может остаться без горячей воды
- Отопление Владивостока началось с острова Русский
- Во Владивостоке одну из узловых подстанций ждет реконструкция
- Во Владивостоке энергетики грозятся обесточить "Фетисов Арену" за долги
- Владивостоку добавили энергомощности
- Приморский завод "Газпрома" даст первую продукцию через пять лет
- На острове Русском во Владивостоке введена в строй мини-ТЭЦ "Океанариум"
Новости раздела
- Для нового жилого комплекса во Владивостоке расширяют электроподстанцию
- Выставка катеров и яхт во Владивостоке Vladivostok Boat Show: как это было в 2019 году
- Vladivostok Boat Show XI открылась во Владивостоке
- Экс-мэр Владивостока напомнил горожанам об уникальности события, которое происходит в городе
- Дарькин построил 25-этажную высотку во Владивостоке
- Во Владивостоке открылся конкурент "Бубль Гума"
- От продажи "Хаяттов" бюджету края достанутся лишь жалкие миллионы
- Южнокорейская авиакомпания начала выполнять прямой рейс Владивосток - Муан
- Во Владивостоке открывается новый торговый центр
- Цены на квартиры во Владивостоке ставят рекорд за рекордом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- От "хрущевок" стоит как можно скорее избавиться
- Приморцы решили написать обращение к президенту Украины Зеленскому
- На острове Русском хотят ограничить скорость до 40 километров в час
- Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья
- Жители Приморья смогут выявлять контрафактные сигареты с помощью своих смартфонов
- НеТОРопливый подход
- Владивосток борется против строительства высотки компанией "Порто-Франко 70"
- Лицом к лицу с Фемидой
- Во Владивостоке наступил Новый год
- Кому выгодно дестабилизировать ситуацию в Находке?