ГМО вам в кашу

В Приморье теперь никто не может гарантировать, что в импортной продукции не содержится это пугающее детище генной инженерии

После вступления России во Всемирную торговую организацию не утихают скандалы вокруг продуктов с содержанием генно-модифицированных организмов (ГМО). В момент подписания документов на вступление в ВТО эксперты стали заявлять о том, что теперь в России широко раскроются двери для ГМО и мы не сможем этому противостоять.

Как будто в подтверждение этого, в России недавно появился проект постановления правительства, упрощающего регистрацию ГМО, что вызвало острую реакцию граждан: ряд экспертов по экологическому праву и продовольственной безопасности, Общенациональной ассоциации генетической безопасности и других организаций подписали петицию к президенту России с просьбой отменить государственную регистрацию ГМО.

Надзор сделали беззубым

Сейчас по российскому законодательству продукция с содержанием ГМО более 0,9% должна маркироваться. Выращивать ГМО на полях теоретически не запрещено, но, чтобы начать официально это делать, надо пройти сложную государственную экологическую экспертизу и получить разрешение. До сих пор никому такое разрешение получить не удалось.

Сегодня в каждом субъекте, граничащем с другими странами, есть таможенный контроль. Проверяется поступающая продукция, в случае обнаружения чего-то нехорошего вводятся ограничения на ввоз товаров фирмы, допустившей нарушения. Кроме того, специалисты могут посмотреть соответствие указаний на этикетках содержимому. Но на практике далеко не все поставщики готовы предоставить свой товар как «чистый».

«Сегодня практически все зерно, которое поступает в Приморский край из-за рубежа, подвергается анализу на наличие ГМО. Но со вступлением в силу 248-го закона 183-й закон утратил свою силу. Теперь не все предприниматели и участники внешнеторговой деятельности проходят испытания в центре оценки качества. Подтверждение безопасности теперь необязательно. Добропорядочные поставщики идут к нам, каждую партию проверяют на наличие ГМО. Но есть и такие участники ВЭД, которые проходят мимо проверок. Сегодня обязательная сертификация отменена, поэтому гарантировать, что к нам поступает продукция без ГМО, мы не можем», - говорит Ольга НОВИЧИХИНА, заместитель начальника отдела карантина растений и качества зерна Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

То есть, приобретая в магазине овощи или крупу, покупатель может полагаться только на интуицию в поиске натуральных продуктов. Определить на глаз натуральность продуктов невозможно. Содержание ГМО можно определить только в условиях лаборатории. Среди представленного на прилавках разнообразия сложно сделать правильный выбор. Причем зачастую цена не является решающим фактором. Продукты с содержанием ГМО могут стоить как весьма дорого, так могут быть и дешевыми. При этом нет однозначного ответа на вопрос, какие продукты покупать безопаснее: импортные или местные.

«В Приморье сегодня крупы идут из таких стран, как Мьянма, Вьетнам, Индия и Таиланд. За все время проверок превышение допустимого уровня ГМО в 0,9% нами выявлено не было. Но при этом назвать продукты чистыми нельзя. Особенно овощи, которые сейчас практически не контролируются. Продукция, которая производится в Приморском крае, выращивается с использованием иностранной рабочей силы, и сложно сказать, что они выращивают и из какого семенного материала. Но, несмотря на это, местное зерно все же можно назвать более чистым в сравнении с импортным. По данным последней проверки, выявлено, что порядка 80% семян овощных культур не внесено в государственный реестр. И сказать, откуда это зерно и каков его состав, невозможно», - продолжает Ольга Алексеевна.

Достаточно сложная ситуация с кормами для животных. Понятно, что в местном сене генных модификаций нет. Но животноводство давно закупает импортные кормовые добавки: в своих кормах недостаточно белка. И здесь ответ на вопрос, есть ли в них ГМО, весьма неоднозначен. Особенно это касается свиноводства и птицеводства, где используется много кормовых добавок.

В Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали, что за последние три месяца 2012 года специалисты брали пробы 294 пищевых продуктов, среди которых мясо и мясные продукты, овощи и зелень, мука, крупа, хлеб, консервы. Компоненты ГМО выше 0,9% обнаружены не были. А вот менее 0,9% найдено в двух пробах российских мясных полуфабрикатов.

Стандартные недостатки

Российским законодательством регламентирован мониторинг продукции на внутреннем рынке, ответственность за него возложена на структуры Роспотребнадзора. Есть законодательная база: ГОСТы, прописывающие стандарты качественной и количественной диагностики. Есть коммерческие фирмы, выпускающие наборы для этой диагностики, покрывающие потребность лабораторий. При этом в системе диагностики ГМО в России есть один недостаток. В мире действует так называемая «референтная система» измерений, она включает в себя: референтные материалы, референтные методы и референтные лаборатории, которые подтверждают свою компетентность участием в международных сличительных исследованиях высшей точности. В России методы прописаны в ГОСТах. Лаборатории есть. А вот государственных стандартных образцов (ГСО) - нет.

Любое измерение - это сравнение измеряемой величины с эталоном. ГСО - эталон высшей точности. В диагностике ГМО Россия полагается на референтные материалы зарубежного производства. Недостаток состоит в том, что российские ГОСТы и европейские эталоны сильно различаются, и лаборатории в России порой неспособны в полной мере провести исследование и сличения образцов с эталонами. Также порой компании-производители диагностикумов покупают импортные ГСО и под них подстраивают свои стандартные образцы. Это может приводить к систематическим погрешностям в измерениях.

Кстати, с 1 июля 2013 года вступает в силу ряд пищевых техрегламентов Таможенного союза - взамен российских регламентов и ГОСТов. Эксперты вновь бьют тревогу: качество продуктов, и без того невысокое, может значительно ухудшиться…

К слову сказать, последствия употребления в пищу таких продуктов для человека еще не изучены – слишком мало времени по эволюционным меркам прошло. Каждый волен выбирать себе ту версию воздействия ГМО на свой организм, с которой ему комфортно жить. Однако не можем не упомянуть основные продукты, в которых чаще всего может содержаться ГМО: это соя и ее формы, кукуруза и все, в состав чего она входит, томаты, кабачки, свекла, пшеница, а соответственно, хлеб, подсолнечное масло, рис, морковь и лук. Также приводим популярный список фирм, которые часто используют ГМО в производстве: Kelloggs, Nestle, Heinz Foods, Coca-Cola, McDonalds, Danon, Similac, Cadbury, Mars, PepsiCo. А теперь подумаем, стоит ли уж так пугаться новых норм ВТО, если продукция этих компаний, не раз замеченных в ГМО-скандалах, и так уже давно и прочно обосновалась на прилавках российских магазинов?

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.