Дороги саммита во Владивостоке привели к "бандитскому захвату земель"

Одной из горячих тем на сегодня стал проект краевого закона «О бесплатном предоставлении земель в целях жилищного строительства на территории Приморского края» (Закон о земле), инициированный губернатором края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Проект стал главным предметом обсуждения на заседании экспертного совете по обеспечению качественным жильем в Приморском крае.

Новым краевым законом предполагается облегчить решение жилищной проблемы для категорий «демографической надежды» - это молодые семьи до 35 лет и семьи (в т.ч. и неполные), в которых сейчас воспитываются по двое детей. По мнению председателя экспертного совета Владимира СМОТРИКОВСКОГО, законопроект затрагивает интересы более 30% приморских семей, для которых повышаются возможности и интерес жить и работать в крае.

Хотя авторы проекта предлагаемого закона о земле в какой-то степени опирались на опыт федерального и краевого законов о предоставлении бесплатно земли под строительство жилья для многодетных семей, эксперты нашли много спорных моментов и разночтений, требующих конкретизации и коррекции.

Основной вопрос, конечно, был о самом «бесплатном» предмете - о земле. Очень категорично в этом отношении высказался профессор ДВФУ Валентин АНИКЕЕВ, который считает, что пора положить конец «бандитскому захвату земель» в перспективном треугольнике, возникшем на территории Надеждинского района после строительства новой трассы «Аэропорт - о. Русский» через Де-Фриз. Земли много, но ее развитие искусственно сдерживается. Другой сдерживающий фактор - это несовершенство административного деления края. Часть муниципальных образований давно требуется объединить, решить вопрос «несовершенства «границ». Тогда малоэтажное строительство получит дополнительный ресурс.

Как отметил гендиректор ИК «Восточные ворота», заслуженный строитель России Иван БУЛЕНОК, есть опыт отдельных поселений, когда местные власти находят возможность предоставления участков земли под ИЖС для всех желающих, но чаще приходится сталкиваться с нежеланием местных чиновников заниматься этим вопросом. По его мнению, закон в предлагаемом виде вряд ли заработает.

Размеры участков, которые предлагается бесплатно выделять молодым и двухдетным семьям, проектом нового закона «скалькированы» с земельного закона для многодетных - от 7 до 25 соток. Правда, депутат Законодательного Собрания ПК Евгений ЗОТОВ отметил, что под строительство жилья приморским семьям вполне может хватать и по 10 соток. И это позволит, например, иметь какой-то ресурс земель, передаваемых сегодня региону и муниципалитетам военными, для будущих поколений. А для профессиональной сельскохозяйственной деятельности нужны другие земли. Только во Владивостоке под новый закон надо выделить около 10 тысяч участков, притом что их пока нет и для многодетных - из 1300 семей желающих их пока получили около 100. Тем не менее члены экспертного совета посчитали, что для приморской семьи участок в 10 соток маловат и неинтересен, особенно - в сельской местности. В любом случае размеры смогут установить местные органы власти, исходя из возможностей муниципального образования. Наверное, кому «чужая земля не нужна» может воспользоваться своим правом: не брать лишнего.

Серьезный аспект - земля по будущему закону предлагается не в собственность, а в аренду на период строительства дома. Этим, например, исключается возможность для семьи взять для строительства своего дома кредит в банке под залог участка. А на свои средства многие семьи рассматриваемых категорий строить либо не в состоянии, либо смогут, но очень долго.

Что касается размеров арендной платы за участок, то предлагается устанавливать ее заметно выше размера налога. Это должно стимулировать людей строить быстрее. Причем, устанавливая срок аренды под строительство дома в пять лет, предложено на два года, за которые вполне возможно осуществить это строительство, брать льготные платежи. Для желающих было предложено не исключать возможность аренды участка и после завершения строительства своего дома, тем более что это дополнительная возможность пополнения местного бюджета. Хотя в таком подходе есть и опасность - что местные власти начнут противиться в дальнейшем передаче земли из аренды в собственность. Были соображения и о том, что аренда должна быть «долевой», с учетом интересов детей, как и будущая собственность на строящийся дом.

Притом что под строительство малоэтажного жилья должны будут предлагаться участки с подведенными к ним коммуникациям, эксперты выразили сомнение, что на это найдутся достаточные бюджетные средства. Собственно, дефицит земли и подведенных коммуникаций сегодня сдерживают исполнение в крае законов о предоставлении земель под малоэтажное строительство для многодетных. Это же может проявиться и по двум новым категориям, претендующим на бесплатные участки.

Директор СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО предложил ввести в закон для претендентов на бесплатные участки «ценз оседлости» в три года, чтобы коренные приморцы могли рассчитывать на такую преференцию в первую очередь.

Нашло понимание экспертов и предложение председателя совета директоров ГК «ВладСтройКомплекс» Владимира ШЕЯНОВА, который считает, что для двухдетных семей участки должны предоставляться, не ограничиваясь 18-летием детей. Если они продолжают учиться по очной форме обучения, служат или недееспособны, то - до 23 лет. Более того, разрешить возможность получения земли под строительство своего дома для указанных категорий для всех желающих переселиться в Приморье граждан бывшего СССР, родившихся до определенной даты 1991 года. По его мнению, приморец тоже должен быть раскованнее в выборе места, чтобы мог строить дом не только там, где он зарегистрирован как проживающий, но и где много лет работает. Например, житель Арсеньева - во Владивостоке.

С другой стороны, владивостокцам предлагается выделять участки под строительство дома в ближайших районах и Артеме. Вопрос открытый - по общей для района очереди или после того, как тот же район обеспечит участками своих жителей этих категорий?

В части строительства на выделяемых участках предложено серьезно подумать о единстве архитектурного облика новой застройки в рамках определенного «градплана», желательно - единым застройщиком. Причем дом должен строиться таким, какой допустим в этой застройке. Надо учесть возможности блокировки домов соседей на 2-4 квартиры, строительство рядом жилья для детей, которые становятся взрослыми и самостоятельными.

Гендиректор ОАО «Приморгражданпроект» Евгений МЕЛЬНИКОВ предложил на основе практики молодежных жилищно-строительных кооперативов, создание которых поддерживает и практикует ИК «Восточные ворота», к рассматриваемому законопроекту разработать еще один - краевой закон о молодежных жилищных кооперативах, который расширил бы возможности строительства в крае жилья таким методом.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.