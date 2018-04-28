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Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X

28 Апреля 2018, 16:36 | Владивосток

Чем интересны гостям события и партнеры мероприятия

На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X. Напомним, что она пройдет с 18 по 20 мая 2018 года. В этом году мероприятие по традиции является одной из официальных  площадок Тихоокеанского Туристского форума, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Юбилейная выставка катеров и яхт обещает быть незабываемой! Партнеры мероприятия включены в активную подготовку наравне с организаторами. И это ожидаемо, ведь Юбилейное мероприятие обещает стать чем-то невероятным в отрасли.


 

Интересно, чем в преддверии мероприятия озабочены компании, которые  работают на рынке в одном потребительском сегменте и ориентированы на одних и тех же потребителей? Что для них событие -  площадка для обмена опытом и возможность узнать о товарах друг друга или абсолютная конкуренция? И могут ли компании, которые  претендуют на одного и того же клиента работать на одной площадке?

Например, один из постоянных  участников мероприятия  - компания “Global Drive”, имеет собственный опыт в организации спортивных  событий, таких как тест - драйвы и соревнования на воде, а также является инициатором многих  социальных  проектов.

Vladivostok Boat Show является все годы достаточно значимым для компании мероприятием. Выставка -  отличный повод, по мнению представителей компании, чтобы рассказать о себе и подружиться с новыми партнерами по бизнесу. Конкуренция только добавляет драйва! Ведь компания уже подготовила новинки 2018 года  - премиальные  SUP - доски, лодки ПВХ, катера, лодочные моторы. Всех гостей события компания приглашает ко встречи на воде и в выставочном павильоне! Всем -  тест - драйва!

Еще одной компанией, которая регулярно принимает участие в мероприятиях  является компания «Фарватер».  Первый магазин Фарватер был открыт в  2009 году и сразу привлек к себе внимание широким ассортиментом товаров для катеров, яхт и рыбалки от мировых брендов таких как Shimano, Mikado, Lalizas, Ocean, Lofrans. Как говорят клиенты компании: "Есть катер? Едь в Фарватер!"

Одна из главных целей участия компании «Фарватер» в мероприятии - это познакомить гостей выставки с новинками 2018 года. Представители компании отмечают, что  хотят увидеть на выставке крупных производителей, представителей иностранных компаний  по катерной тематике с целью создания новых бизнес - отношений.


 

Vladivostok Boat Show для компании «Фарватер» является одной из наиболее эффективных рекламных площадок на рынке Дальнего Востока.

Организаторы и партнеры события приглашают всех  на выставку!

Наполним событие спортом, морем и солнцем!

По дополнительным вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

VladivostokBoatShow это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В  2017 году участниками стали более 50  компаний из России и стран  АТР. За три дня выставку посетило около 7000 человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: катер  выставка  шоу  яхта  продажа  vladivostok boat show x  туризм 



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