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Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
Чем интересны гостям события и партнеры мероприятия
На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X. Напомним, что она пройдет с 18 по 20 мая 2018 года. В этом году мероприятие по традиции является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
Юбилейная выставка катеров и яхт обещает быть незабываемой! Партнеры мероприятия включены в активную подготовку наравне с организаторами. И это ожидаемо, ведь Юбилейное мероприятие обещает стать чем-то невероятным в отрасли.
Интересно, чем в преддверии мероприятия озабочены компании, которые работают на рынке в одном потребительском сегменте и ориентированы на одних и тех же потребителей? Что для них событие - площадка для обмена опытом и возможность узнать о товарах друг друга или абсолютная конкуренция? И могут ли компании, которые претендуют на одного и того же клиента работать на одной площадке?
Например, один из постоянных участников мероприятия - компания “Global Drive”, имеет собственный опыт в организации спортивных событий, таких как тест - драйвы и соревнования на воде, а также является инициатором многих социальных проектов.
Vladivostok Boat Show является все годы достаточно значимым для компании мероприятием. Выставка - отличный повод, по мнению представителей компании, чтобы рассказать о себе и подружиться с новыми партнерами по бизнесу. Конкуренция только добавляет драйва! Ведь компания уже подготовила новинки 2018 года - премиальные SUP - доски, лодки ПВХ, катера, лодочные моторы. Всех гостей события компания приглашает ко встречи на воде и в выставочном павильоне! Всем - тест - драйва!
Еще одной компанией, которая регулярно принимает участие в мероприятиях является компания «Фарватер». Первый магазин Фарватер был открыт в 2009 году и сразу привлек к себе внимание широким ассортиментом товаров для катеров, яхт и рыбалки от мировых брендов таких как Shimano, Mikado, Lalizas, Ocean, Lofrans. Как говорят клиенты компании: "Есть катер? Едь в Фарватер!"
Одна из главных целей участия компании «Фарватер» в мероприятии - это познакомить гостей выставки с новинками 2018 года. Представители компании отмечают, что хотят увидеть на выставке крупных производителей, представителей иностранных компаний по катерной тематике с целью создания новых бизнес - отношений.
Vladivostok Boat Show для компании «Фарватер» является одной из наиболее эффективных рекламных площадок на рынке Дальнего Востока.
Организаторы и партнеры события приглашают всех на выставку!
Наполним событие спортом, морем и солнцем!
По дополнительным вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).
VladivostokBoatShow – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2017 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 7000 человек.
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