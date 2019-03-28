Во Владивосток приходит крупная торговая сеть с мировым именем

Ретейлер Leroy Merlin в этом году откроет во Владивостоке первый в Приморском крае собственный магазин. Сейчас полным ходом идет процесс подбора персонала.

В настоящее время сеть Leroy Merlin в России объединяет 94 магазина. Предполагается, что к концу 2019 году сеть вырастет до 100-105 магазинов.

Досье газеты «Золотой Рог»

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада. Компания присутствует в России с 2004 года, в настоящее время ее сеть насчитывает более 90 гипермаркетов в 45 городах.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.