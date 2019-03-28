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Во Владивосток приходит крупная торговая сеть с мировым именем
28 Марта 2019, 20:43 | Владивосток
Ретейлер Leroy Merlin в этом году откроет во Владивостоке первый в Приморском крае собственный магазин. Сейчас полным ходом идет процесс подбора персонала.
В настоящее время сеть Leroy Merlin в России объединяет 94 магазина. Предполагается, что к концу 2019 году сеть вырастет до 100-105 магазинов.
Досье газеты «Золотой Рог»
Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада. Компания присутствует в России с 2004 года, в настоящее время ее сеть насчитывает более 90 гипермаркетов в 45 городах.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Ольга Добролюбова
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