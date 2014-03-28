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Китайская авиакомпания с 3 июня начнет выполнять рейсы из Пекина во Владивосток
Air China будет выполнять регулярные рейсы четыре раза в неделю на Boeing-737.
В аэропорту Владивостока завершила свою работу делегация Air China, в состав которой вошли руководители ключевых производственных подразделений перевозчика - летной службы, аэронавигационного обеспечения, наземного обслуживания, информационных технологий и других.
Целью их визита стало непосредственное знакомство с инфраструктурой, техническими возможностями и особенностями технологий обслуживания аэропорта Владивосток.
"Приход Air China во Владивосток - позитивное событие, которое стало результатом более чем двухлетней совместной работы АО "МАВ" и авиакомпании. Сегодня мы рады сообщить, что основные организационные моменты позади, и уже в ближайшее время наша воздушная гавань примет нового партнера", - сказал генеральный директор АО "МАВ" Игорь ЛУКИШИН, слова которого приводит департамент корпоративных коммуникаций аэропорта.
Новый рейс на маршруте Владивосток-Пекин увеличит частоту сообщения до 6 раз в неделю. В настоящий момент рейсы в столицу Китая дважды в неделю выполняет авиакомпания "Сибирь" (S7).
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Четыре года назад Владавиа предлагала Владивосток-Пекин -Владивосток за 5600, в пошлом году они же за 10600, в этом году Аэрофлот прокатит "всего" за 27000. . . ((( может китайцы обломят аппетит мАсквичей?