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Китайская авиакомпания с 3 июня начнет выполнять рейсы из Пекина во Владивосток

28 Марта 2014, 18:12 | Владивосток

Air China будет выполнять регулярные рейсы четыре раза в неделю на Boeing-737.

В аэропорту Владивостока завершила свою работу делегация Air China, в состав которой вошли руководители ключевых производственных подразделений перевозчика - летной службы, аэронавигационного обеспечения, наземного обслуживания, информационных технологий и других.

Целью их визита стало непосредственное знакомство с инфраструктурой, техническими возможностями и особенностями технологий обслуживания аэропорта Владивосток.

"Приход Air China во Владивосток - позитивное событие, которое стало результатом более чем двухлетней совместной работы АО "МАВ" и авиакомпании. Сегодня мы рады сообщить, что основные организационные моменты позади, и уже в ближайшее время наша воздушная гавань примет нового партнера", - сказал генеральный директор АО "МАВ" Игорь ЛУКИШИН, слова которого приводит департамент корпоративных коммуникаций аэропорта.

Новый рейс на маршруте Владивосток-Пекин увеличит частоту сообщения до 6 раз в неделю. В настоящий момент рейсы в столицу Китая дважды в неделю выполняет авиакомпания "Сибирь" (S7).

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Автор: Юрий Рогов
Теги: пекин  рейсы  авиа 



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Комментарии

  • Анатолий_Второй16:17, 04.04.2014#

    Четыре года назад Владавиа предлагала Владивосток-Пекин -Владивосток за 5600, в пошлом году они же за 10600, в этом году Аэрофлот прокатит "всего" за 27000. . . ((( может китайцы обломят аппетит мАсквичей?

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