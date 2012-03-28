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С начала года во Владивостоке прекращена деятельность 312 незаконных торговых точек
ВЛАДИВОСТОК, 28 марта, ZRPRESS. За январь-март 2012 года управлением торговли и услуг администрации города было проведено 104 рейда (32 из них совместно с УМВД по г.Владивостоку) по пресечению нарушений на потребительском рынке.
В ходе рейдов прекращена деятельность 312 незаконных торговых точек, на нарушителей правопорядка составлено 200 протоколов об административных правонарушениях. Проведено шесть рейдов по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, изъято более 123 литров спиртных напитков сомнительного качества.
Среди незаконных торговых точек - картонные коробки, наскоро сбитые лотки и багажники автомобилей, с которых продавцы реализуют продукты питания, бытовую химию или текстильные товары. Чаще всего условия хранения товаров не соответствует норме, у продавцов, как правило, отсутствуют необходимые лицензия, санитарная книжка и другие документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Кроме того, совершающие покупки в неустановленных местах, сталкиваются с нарушением прав потребителей (обвес, обсчет и другое), сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
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